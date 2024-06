Swisscom spendet seit über zehn Jahren den Erlös aus alten Handys an die Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz, so auch am Familientag in Bern. Bild: Swisscom

Am Familientag von SOS-Kinderdorf stellt Swisscom eine Handysammelbox bereit. Wer sein altes Handy abgibt, unterstützt damit Kinder in Not.

Am Familientag von SOS-Kinderdorf am Samstag, 22. Juni, kannst du auf dem Berner Waisenhausplatz deine alten Geräte abgeben.

Mit Mobile Aid unterstützt Swisscom seit über zehn Jahren die Projekte der Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz in Nicaragua. Mehr anzeigen

In vielen Schweizer Haushalten liegen Handys ungenutzt in der Schublade herum. Sie enthalten wertvolle Rohstoffe, die wiederverwertet werden können, und sind zugleich eine wichtige Spende für Kinder und Familien in Not.

Bereits seit 2012 lassen sich alte Geräte über das Swisscom-Kreislaufwirtschaftsprogramm Mobile Aid spenden.

Wer ein nicht mehr benötigtes Handy hat – egal, ob defekt oder noch funktionsfähig –, kann es ganz einfach im Swisscom-Shop in die Mobile-Aid-Sammelbox einwerfen.

Handyspende am Familientag

Am 22. Juni 2024 findet der Familientag von SOS-Kinderdorf auf dem Waisenhausplatz in Bern statt. Er soll zeigen, wie wichtig es ist, Kindern in Not ein liebevolles Zuhause zu geben und gefährdete Familien zu stärken.

Dieses Jahr stellt Swisscom am Familientag wieder eine Handysammelbox bereit. Besucher*innen können dort ihre alten Handys abgeben und somit einen wichtigen Spendenbeitrag leisten.

Handy spenden: So funktioniert’s

Nachdem Swisscom dein Handy erhalten hat, werden zuerst alle persönlichen Daten vollständig gelöscht. Es ist sinnvoll, das Handy bereits vor dem Spenden auf die Werkeinstellungen zurückzusetzen.

Swisscom verkauft funktionsfähige Geräte weiter und führt defekte Geräte dem Rohstoffrecycling zu, um Rohstoffe defekter Geräte wieder dem Kreislauf zuzuführen.

Nicht wiederverwertbare Bestandteile werden umweltfreundlich entsorgt. Den Erlös aus Verkauf und Recycling spendet Swisscom vollumfänglich an die Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz.

Unterstützung für Kinder in Nicaragua

Die Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz unterstützt Kinder in der Provinz Estelí in Nicaragua mit Essen und schafft soziale Hilfsstrukturen. Mit Spendengeldern wurden bereits über fünf Millionen Mahlzeiten für Kinder finanziert sowie Kindertagesstätten und Schulen gebaut.

Nicaragua ist eines der ärmsten Länder Südamerikas und blickt auf eine lange Geschichte von Bürgeraufständen und Revolutionen zurück. Viele seiner Bewohner*innen sind von Armut, Hunger und Gewalt bedroht. Diese sozialen Missstände treffen Kinder am meisten.

Trotz vieler Bemühungen um einen umfassenden Kinderschutz behindern Gesetzeslücken und Umweltkatastrophen die Verwirklichung der Kinderrechte. Viele Kinder und Familien sind darum auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Zurück in den Kreislauf

Viele Nutzer*innen ersetzen ihr Smartphone früher, als es technisch gesehen notwendig wäre, durch neue Modelle. Defekte Geräte landen oft in der Schublade und finden dort keine Verwendung mehr. Damit bleiben auch wertvolle Rohstoffe ungenutzt.

Die Herstellung von Smartphones belastet die Umwelt. Darum ist es wichtig, Geräte möglichst lange zu nutzen und die in Geräten enthaltenen Rohstoffe durch Recycling zurück in den Kreislauf zu bringen. Mobile Aid ermöglicht die Weiterverwendung und Rohstoffverwertung und unterstützt Kinder in Not.

Spass haben und Gutes tun

Der Familientag verspricht neben der Spendensammelbox von Swisscom ein abwechslungsreiches Programm mit Unterhaltung, Spass, Verpflegung und Musik. Kinderspiele vermitteln die Arbeit von SOS-Kinderdorf und die Wirkung deiner Handyspende auf spielerische Weise.

Wer zum Familientag sein altes Handy mitbringt, kann es in der Mobile-Aid-Box von Swisscom abgeben. Swisscom

Ab 10 Uhr sorgen unter anderem die Künstlerin Tante Carmen, ein acht Meter hoher Kletterberg und ein Riesenmemory für strahlende Kinderaugen. Weitere Informationen zum Event: SOS-Kinderdorf: Familientag.

