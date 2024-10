Lea Oetiker, Redaktorin News, würde gerne mal nach Indien, weil das asiatische Land nach ihrer Vorstellung dem kompletten Gegenteil der Schweiz entspricht. Eines der grössten Sehenswürdigkeiten Indiens: der Tadsch Mahal. Unsplash/insolitus

Wer träumt nicht ab und zu von fernen Orten? Würdest du nicht manchmal auch einfach gern dem Alltag entfliehen und dich woanders hinbeamen? Die blue News Redaktor*innen verraten, welches ihre Sehnsuchtsziele sind.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bestimmt hat jeder mindestens ein Reiseziel, das er unbedingt mal besuchen möchte.

Welche Orte und Länder auf der Bucket List der blue News Redaktion stehen, erfährst du hier.

Die Reiseinspiration enthält nicht nur Plätze, an die wir uns gerne hinträumen würden, sondern auch Orte, die wir schon einmal besucht haben und uns viel bedeuten. Mehr anzeigen

Unser Planet hat unzählige schöne Orte zu bieten. So viele Destinationen gäbe es zu entdecken, doch meist ist es ein Teufelskreis: Hast du das nötige Geld fürs Reisen, bleibt kaum Zeit – und umgekehrt, hast du die Zeit, um die Welt zu entdecken, bist du knapp bei Kasse.

Aber träumen soll erlaubt sein. Einfach mal kurz die Augen schliessen, in Gedanken an ein Sehnsuchtsziel reisen und so dem Alltag entfliehen. Wir verraten dir, wohin es uns verschlagen würde, wenn wir die freie Wahl hätten. Manche blue News Redaktor*innen würden sich für Reiseziele entscheiden, die sie noch nie besucht haben, aber schon lange auf ihrer Bucketlist stehen. Bei anderen wären es Städte und Länder, die einen ganz besonderen Platz in ihrem Herzen erobert haben.

Cartagena, Kolumbien

Hach, wie lange träume ich schon von Kolumbien. Das südamerikanische Land hat so ziemlich alles zu bieten: von saftig grünem Dschungel über pulsierende Städte bis hin zu paradiesischen Traumstränden. Was genau Kolumbien zu meinem Sehnsuchtsort gemacht hat, kann ich nicht mehr so ganz genau sagen. Mitschuld trägt aber sicherlich eine Netflixserie. Nein, ich rede nicht von «Narcos» – habe ich zugegeben zwar auch gesehen –, sondern von der Serie «Siempre Bruja» (nichts Herausragendes), die in Cartagena gedreht wurde. Seither reiht sich die Stadt mit ihren quirligen Strassen, bunten Häusern und den traumhaften Stränden am karibischen Meer ganz weit oben ein auf meiner Wunschliste, die aber sowieso noch ellenlang ist. Darauf steht übrigens auch der Fels von Guatapé.

Vanessa Büchel, Redaktorin News & Entertainment

Pucón, Chile

Pucón in Chile ist mein Heimatdorf und ein richtiger Touri-Magnet. Meine Familie führt dort den Camping Olga inklusive Glamping im nahegelegenen Nationalpark Huerquehue. Mein absoluter Lieblingsort auf der Welt und mein Safe Space. Ein echter Tipp für alle, die schon immer mal nach Chile reisen wollten.

Yaiza Munoz Rojas, Social Media Content Creator

Der Nationalpark Huerquehue liegt in der Nähe von Pucón in Chile. camping-olga.cl

New York, USA

Als ich das erste Mal in Manhattan, New York, war, glaubte ich in diesem Gewusel von Menschen, Autos und Wolkenkratzern zu ertrinken. Diese Stadt schläft nie. Eine Eigenart, die ich als Landei schnell lieben lernte. Ich war jetzt mehr als 15 Jahren nicht mehr im Big Apple. Umso grösser ist meine Sehnsucht, nochmals hinzureisen.

Bruno Bötschi, Redaktor Leben

Bhutan

In Asien kann ich immer super runterfahren. Alles ist fremd, unbekannt, exotisch. Einige Länder in Asien wie Thailand, Vietnam, Kambodscha und Taiwan habe ich schon bereist. Zuoberst auf meiner Bucketlist steht aktuell Bhutan. Dieser kleine Staat misst sich nicht am Bruttoinlandsprodukt (BIP), sondern am Bruttonationalglück (Gross National Happiness). Dieses einzigartige Entwicklungsmodell betont das Wohlbefinden der Bevölkerung und den Schutz der Umwelt. Das Ziel ist es, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen materiellen und spirituellen Werten zu schaffen. Das will ich mal erkunden. Und da die Touristenvisa kontingentiert sind, sollte Bhutan auch (noch) nicht allzu sehr überlaufen sein. Das Land hat dem Übertourismus den Kampf angesagt, ebenfalls ein Pluspunkt.

Carlotta Henggeler, Redaktorin Entertainment

Ulaanbaatar, Mongolei

Müsste ich mich jetzt für ein Reiseziel entscheiden, würde meine Wahl auf Ulaanbaatar respektive die gesamte Mongolei fallen. Wow, die Natur dort – war zwar noch nie da, aber stell ich mir atemberaubend vor! Und auch die Geschichte hinter dem Land in Ostasien interessiert mich brennend.

Valérie Glutz, Senior SEO Specialist

Philippinen

Mein absolutes Traumreiseziel sind die Philippinen, wohin ich jedes Jahr mit meiner Frau reise. Für mich gibt es kein schöneres Land, wo man noch echte Ruhe geniessen kann. Die Menschen sind unglaublich freundlich und herzlich, und das Land bietet eine einzigartige Mischung aus unberührter Natur – über und unter Wasser –, Abwechslung und vielen unentdeckten Orten.

Marc Peter, Senior System Engineer and Broadcast

Die kleine Insel Canigao liegt in der Nähe von Maasin Leyte. Das Gebiet ist für seine reichhaltigen Fischgründe, malerischen Korallenriffe und Strände bekannt, die sich zum Tauchen eignen. Marc Peter

Indien

Aktuell steht Indien ganz weit oben auf der Liste der Orte, die ich unbedingt einmal im Leben besuchen möchte. Womöglich für viele ein nicht ganz so nachvollziehbarer Wunsch. Mich zieht es wahrscheinlich dorthin, weil das Land, die Kultur, das Essen und alles andere dem kompletten Gegenteil der Schweiz entsprechen. Ich stelle es mir laut und chaotisch vor, vor allem aber wunderbar vielfältig.

Lea Oetiker, Redaktorin News

Deadvlei, Namibia

Ich war schon öfters in Namibia, gehe aber immer wieder gerne in das afrikanische Land. Es ist einfach ein Traum – die Tierwelt, endlosen Weiten und abwechslungsreiche Landschaft sind eindrücklich und machen süchtig. Wer nach Namibia reist, sollte mindestens drei Wochen Zeit einplanen. Meine liebsten Ziele sind der Etosha-Nationalpark, Sesriem (Deadvlei), Fish River und die Küstenregion um Swakopmund.

Jüri Christen, Video-Journalist Sport

Ein Elefant im Etosha-Nationalpark. Jüri Christen

Edinburgh, Schottland

Mein Traumziel ist und bleibt Schottland. Das raue Wetter hat etwas an sich, was Sorgen und Gedanken vergessen lässt. Die Natur ist so vielfältig, dass man länger als eine Woche verreisen muss. Das Land bietet Küsten, Klippen, Berge, Seen, Weiden, Wälder, Schlösser und Städte mit hervorragenden Pubs und Restaurants. Auf einem echten Schottlandtrip darf ein Glas Whiskey nicht fehlen und auch eine Übernachtung in einem der vielen Schlösser ist ein Muss. Beste Reisezeit für Schottland sind Frühling und Herbst, wenn alles blüht oder wieder vergeht.

Samuel Walder, Redaktor News

Noordwijk aan Zee, Niederlande

Wenn alle immer in den Süden reisen, zieht es mich in den Norden nach Noordwijk aan Zee in Holland: Ein kleiner Ort an der Küste, den viele Städter (Rotterdam, Amsterdam, Den Haag – alles etwa 30 bis 45 Minuten entfernt) als Wochenendausflugsziel wählen. Die Strände sind weitläufig, um Liegen muss man nicht kämpfen und die Badetücher reihen sich nicht eng aneinander. Und auch keine drückende Hitze im Sommer! Die meisten Strandbars/-restaurants sind im Boho-Chic eingerichtet, in denen man frühstücken, lunchen und zu Abend essen kann.

Linda Felix, Leiterin Disposition/Administration

Freiburg im Breisgau, Deutschland

Mein Lieblingsreiseziel liegt nicht in weiter Ferne, sondern gleich über der Grenze: Freiburg im Breisgau bietet eine grosse Auswahl an Top-Restaurants und -Cafés. Meine liebsten Adressen: Das Strasscafe in der Herrenstrasse schenkt den köstlichsten Kaffee der Welt aus, am Münstermarkt gibt es bei Stefans Käsekuchen den leckersten Käsekuchen der Welt und das Vitaminlädele, das sich an der Schusterstrasse befindet, ist der beste Saftladen der Welt. Am Münsterplatz lohnt es sich ausserdem, die legendäre Münsterwurst zu essen – es gibt sie auch in der Tofu-Variante.

David Geiger, Leiter Programmplanung

Unterengadin, Schweiz

Während viele von exotischen Orten träumen, zieht es mich gerade jetzt im Herbst ins Unterengadin. Dort schaut es in der Übergangszeit aus wie auf einem anderen Planeten – Indian Summer made in Switzerland. Einer meiner absoluten Lieblingsorte liegt zwischen Ftan und Ardez. Das Licht, die Farben, der Duft der Wälder: einfach nur krass schön.

Martin Bloch, Leiter Newsroom & Distribution

Im Herbst ist das Unterengadin besonders zauberhaft. Martin Bloch

