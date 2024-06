Wasserfall 06.06.2024

Zu schön, um wahr zu sein? Der Yuntai-Wasserfall in China zieht jährlich viele Touristen an. Nun stellt sich heraus, dass diese Naturschönheit gar nicht so natürlich sein soll. Anscheinend kommt das Wasser aus Rohren.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Video macht auf Chinas sozialen Medien gerade die Runde und sorgt für Furore: Es zeigt, dass der berühmte Yuntai-Wasserfall an der Spitze von Wasserrohren gespeist wird.

Die Parkleitung gab zu, in der Trockenzeit nachhelfen zu müssen.

Ansonsten könne nicht garantiert werden, dass der Wasserfall rund ums Jahr fliesst.

Es ist nicht der erste Wasserfall in China, bei dem nachgeholfen werden muss. Mehr anzeigen

Jährlich pilgern unzählige Touristen zum berühmten Wasserfall im Yuntai Mountain Park im Norden von China. Der gleichnamige Wasserfall in der Provinz Henan ist eine beliebte Attraktion – und beeindruckende 314 Meter hoch.

Ein eindrückliches Naturspektakel, das – wie sich jetzt herausstellte – gar nicht von Mutter Natur stammt. So zeigt ein Video, das in chinesischen sozialen Medien aufgetaucht ist, eine Wasserleitung an der Spitze des Wasserfalls, wie CNN berichtet. Die Empörung ist gross.

Vor allem, da der Yuntai Mountain Park mit dem natürlichen Wasserfall wirbt und seine Schönheit auf der Website galaktisch beschrieben wird: «Als fliegt das Wasser wie die Milchstrasse herab.»

Geheimnis gelüftet: Der berühmte Yuntai-Wasserfall in China soll nicht natürlich sein, sondern von einem Wasserrohr gespeist werden, wie ein Video nun offenbart. imago images/Imaginechina-Tuchong

Während viele Kommentare schockiert ausfallen, zeigen sich andere entspannter und verständnisvoller. «Die Quelle eines Wasserfalls ist sowieso nicht das, was die Leute sehen wollen, ich denke nicht, dass das als Lüge gegenüber der Öffentlichkeit gilt», soll ein Nutzer laut CNN geschrieben haben.

In der Trockenzeit zu wenig Wasser

Weil die Reaktionen und mediale Berichterstattung ein grosses Ausmass erlangt haben, sahen sich die Leiter des Parks dazu verpflichtet, eine Erklärung abzugeben. Demnach könne auf natürliche Weise nicht garantiert werden, dass sich der Wasserfall rund ums Jahr «in seiner schönsten Erscheinungsform» zeigt.

In der Trockenzeit müsse man einfach nachhelfen und für zusätzliche Verstärkung sorgen.

Weiter bedankte sich die Parkleitung für die ganze Aufmerksamkeit. Ausserdem sollen sie Besucher*innen versprochen haben, dass der Wasserfall diesen Sommer besonders schön und «in seiner natürlichen Form» anzutreffen sein soll.

Auch andere Wasserfälle in China brauchen Unterstützung

Der Yuntai-Wasserfall ist nicht der einzige Wasserfall in China, bei dem nachgeholfen werden muss. Aufgrund des Klimas des Landes ist es für die Naturschönheiten nicht ganz einfach, in ihrer vollen Pracht zu fliessen.

Zuvor machte bereits der Huangguoshu-Wasserfall im Südwesten Chinas Schlagzeilen. 2004 wurde ein Damm gebaut, damit er auch zur Trockenzeit ausreichend Wasser hat.

Mehr Videos aus dem Ressort