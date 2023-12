Eine der schönsten Zugstrecken Europas führt durch die Schweiz Kämpft sich seinen Weg durch die Schweizer Winterlandschaft: der Bernina Express. Bild: Andrea Badrutt/Rhätische Bahn/dpa-tmn Die West Highland Line wird gerne als eine der malerischsten Bahnreisen der Welt beschrieben und führt von Glasgow in Richtung Norden nach Crianlarich. Bild: imago/robertharding Blick aus der Bergenbahn: Verschneite Landschaft mit Bergen und roten Häusern in Norwegen. Bild: IMAGO/Pond5 Images Die Brockenbahn auf dem Brocken im Harz. Bild: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa Eine der schönsten Zugstrecken Europas führt durch die Schweiz Kämpft sich seinen Weg durch die Schweizer Winterlandschaft: der Bernina Express. Bild: Andrea Badrutt/Rhätische Bahn/dpa-tmn Die West Highland Line wird gerne als eine der malerischsten Bahnreisen der Welt beschrieben und führt von Glasgow in Richtung Norden nach Crianlarich. Bild: imago/robertharding Blick aus der Bergenbahn: Verschneite Landschaft mit Bergen und roten Häusern in Norwegen. Bild: IMAGO/Pond5 Images Die Brockenbahn auf dem Brocken im Harz. Bild: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa

Die britische Zeitung «Guardian» hat die schönsten europäischen Bahnstrecken im Winter zusammengestellt. Zu den Top-Tipps durch die Winteridylle zählt auch die Reise im Bernina-Express.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die britische Tageszeitung «Guardian» hat sich nach den schönsten Winter-Zugstrecken in Europa umgesehen.

Die Fahrt mit dem Bernina Express von Chur nach Tirano steht ganz oben auf der Liste.

Weitere Strecken führen durch Schweden oder von Wien nach Bukarest. Mehr anzeigen

Die Fahrt mit dem Bernina-Express im Winter von Chur nach Tirano entlang der Albulalinie zählt zu den schönsten Bahnfahrten der Schweiz. So sieht es zumindest Monisha Rajesh vom britischen «Guardian». Die Journalistin hat acht einzigartige Winter-Zugstrecken zusammengetragen, die sie gar als «epische» Bahnreisen bezeichnet.

Der Bernina-Express verspricht «vier Stunden lang Panoramablicke durch die Glaskuppelwaggons auf zugefrorene Seen, Flüsse, die durch Schluchten stürzen, und schneebedeckte Wälder», heisst es in dem Bericht. Die Autorin schwärmt von den 55 Tunneln entlang der Strecke, hinter denen sich immer neue, wildromantische Landschaften öffneten. Sie setzt die Bernina-Express-Linie auf den Topplatz ihrer Liste.

Kaiserwetter über dem Lago Bianco in der Schweiz. Dort rollt der Bernina Express direkt vorbei. Archivbild: Andrea Badrutt/Rhätische Bahn/dpa-tmn

«Es lohnt sich, am Ende des Zuges zu sitzen und Fotos zu machen», so Rajesh. Besonders wenn der Zug über das 65 Meter hohe Landwasserviadukt, das Wahrzeichen der Rhätischen Bahn (RhB) und Unesco-Welterbestätte, rollt. Nach Poschiavo folgt der malerische Lago di Poschiavo und schliesslich bei Brusio der berühmte Kreisviadukt. «Täler mit Weinbergen und Bauernhöfen» ziehen die Passagiere in den Bann, bevor der Bernina-Express die Endstation Tirano im italienischen Veltlin erreicht.

Reise in die Heimat des Weihnachtsmanns

Auch die siebenstündige Fahrt mit der Bergenbahn durch Norwegen, von Oslo bis nach Bergen, zählt Monisha Rajesh zu einer der schönsten Zugreisen Europas. Ausserdem rät sie zu einer Fahrt im Cacia-Express zwischen Wien und Bukarest

Weiteres Highlight: der Santa-Claus-Express. Der finnische Doppeldecker-Nachtzug fährt von Helsinki und Turku bis ins schneebedeckte Lappland im Norden und in «die Heimat des Weihnachtsmanns» nach Rovaniemi.

Für Winterreisende in Deutschland steht die Brockenbahn ganz oben auf der Empfehlungsliste. In Schottland lohnt die West Highland Line. Sie führt von Glasgow über den Trossachs Nationalpark und die West Highlands bis nach Mallaig am Atlantik.

Ein winterliches Abenteuer verspricht auch die Fahrt von Stockholm nach Narvik. In 18 Stunden durchqueren Reisende Schweden der Länge nach, um schliesslich nach der Überquerung des Polarkreises in die norwegische Stadt Narvik zu gelangen.