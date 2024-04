An Flughäfen verabschieden sich Menschen voneinander. Es ist ein Ort, an dem viele Geliebte getrennte Wege gehen und dennoch bleibt vor lauter Stress oft zu wenig Zeit fürs ausgiebige Aufwiedersehensagen. IMAGO/Pond5 Images

Für lange Verabschiedungsmomente bleibt vor dem Abflug oft keine Zeit. Nicht so an diversen US-Flughäfen, wo es möglich ist, ein Gästeticket fürs Gate zu beantragen. So hat man noch mehr Zeit mit seinen Liebsten.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An einigen US-Flughäfen gibt es das Angebot, seine Liebsten ans Gate begleiten zu können.

So hat man länger Zeit, um sich zu verabschieden, bevor es auf Reisen geht.

Dies geht etwa am Flughafen Philadelphia, wo ein sogenannter «Wingmate Pass» angeboten wird.

In den USA war es vor dem 11. September 2001 bereits vielerorts möglich, mit ans Gate gehen zu können. Aus Sicherheitsgründen wurde das nach den Terroranschlägen aber abgeschafft. Mehr anzeigen

An Flughäfen ist die Stimmung meist gestresst. Leute hetzen durch die Hallen, um ihren Flug noch rechtzeitig zu erwischen, regen sich über die langen Schlangen an der Sicherheitskontrolle auf oder beschweren sich, weil ihr Flug sich verspätet. Lange Abschiedsbekundungen geraten da oft in den Hintergrund.

Und das, obwohl wir doch nur zu gern an die Anfangsszene von «Tatsächlich … Liebe» (2003) denken, wo genau diese Gesten im Londoner Flughafen Heathrow romantisiert werden. «Es wird immer behauptet, wir leben in einer Welt voll mit Hass und Habgier, aber das stimmt nicht. Im Gegenteil, mir scheint, wir sind überall von Liebe umgeben», sagt eine Männerstimme, während zwei Mädchen in die Arme ihrer Mutter springen und ein Mann seine Frau küsst. Es sind Szenen voller Liebe und Freude. Immer, wenn die weltpolitische Lage ihn deprimieren würde, denke er an die Ankunftshalle in Heathrow, wo die Liebe überall zu finden sei, erzählt die Männerstimme weiter.

Leidenschaftliche und tränenreiche Verabschiedungen gibt es auch im echten Leben, wenn die Zeit es denn erlaubt. Dafür ist der Flughafen gemacht, denn hier trennen sich Wege und Menschen müssen ihre Herzensmenschen ziehen lassen. Egal, ob eine Fernbeziehung, Familien, die nicht am selben Ort wohnen, oder ein Ehemann, der länger geschäftlich verreisen muss – auf Wiedersehen sagen zu seinen Geliebten ist nie einfach.

Doch in den USA gibt es ein Angebot, das das Abschiednehmen ein bisschen leichter macht: Dort dürfen Begleitpersonen nämlich Fluggäste bis ans Gate begleiten, um vor dem Abflug noch länger Zeit mit ihnen zu haben.

Mehrere US-Flughäfen erlauben Begleitung ans Gate

Das geht etwa am Flughafen Philadelphia, wo seit November 2023 Nichtpassagiere ohne Bordkarte ihre Familie oder Freunde bis zum Gate begleiten oder von dort abholen dürfen. Das Programm nennt sich «Wingmate Pass». Dafür braucht es lediglich eine Registrierung online. Nachdem der Antrag geprüft wurde, wird ein Gästeticket ausgestellt – und man hat die Erlaubnis, an der Seite seiner Liebsten zu bleiben. Insgesamt können täglich 75 solcher Wingmate-Pässe ausgestellt werden.

An anderen US-Flughäfen gibt es ähnliche Programme, so etwa in Orlando, Detroit, New Orleans oder Seattle.

Das Angebot gab es in den USA früher schon einmal. Nach dem 11. September 2001 musste es aber aus Sicherheitsgründen abgeschafft werden.

Dabei sind es aber nicht nur ausschliesslich romantische Hintergedanken, die zu diesem Angebot bewegt haben. Für den Flughafen bedeuten mehr Gäste nach der Sicherheitskontrolle auch mehr potenzielle Einkäuferinnen und Einkäufer für die Geschäfte.

In der Schweiz sind Gäste-Gate-Tickets nicht möglich

Ob so etwas auch in der Schweiz möglich wäre? Auf Anfrage von «20 Minuten» hätten die Flughäfen Zürich und Genf verneint. Dies wäre rechtlich nicht zulässig.

Ignace Jeannerat, Pressesprecher vom Flughafen Genf, erklärt «20 Minuten»: «Gemäss den europäischen Vorschriften haben derzeit nur Passagiere und Flughafen-Mitarbeitende Zutritt zu den Bereichen nach der Sicherheitskontrolle.»

Mehr aus dem Ressort