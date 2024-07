Kreuzfahrtschiff lässt Familie stehen – 30'000 Franken weg

Die Familie Gault strandete – und sollte noch teuer bezahlen. Bild: Facebook/Braden Bates

Mit neun Personen reiste eine Familie auf einem Kreuzfahrtschiff – bis sie stehen gelassen wurden. Danach sollten sie auch noch eine Strafgebühr bezahlen.

Was als Traumferien beginnen sollte, verwandelte sich für die US-amerikanische Familie Gault in einen Albtraum. Für satte 30'000 Dollar buchten sie eine Kreuzfahrt auf der Norwegian Encore, doch die Reise endete in einem völligen Chaos.

Während eines Landgangs in Alaska besuchte die neunköpfige Familie eine Holzfäller-Show. Auf dem Rückweg zum Hafen begann das Drama:

Der Shuttle-Bus zurück zum Schiff war voll, und ihnen wurde geraten, auf den nächsten zu warten. Doch ein weiterer Bus kam nicht.

Panisch telefonierte die Familie mit der Hafenbehörde, doch es war zu spät. Sie erreichten den Hafen nur noch, um das Schiff davonfahren zu sehen – mitsamt ihren Kleidern, Pässen und Medikamenten. Die sechs Kinder, ihre Eltern Cailyn und Joshua sowie die 78-jährige Grossmutter sassen fest.

Auf Heimreise noch an Corona erkrankt

Zu allem Überfluss belastete die Reederei die Kreditkarte von Joshua Gault mit fast 9000 Euro, da die Familie das Schiff verpasst hatte. Ein US-amerikanisches Gesetz schreibt vor, dass Passagiere bei einer Heimreise in die USA noch einen weiteren ausländischen Hafen anlaufen müssen, was für die Gaults ohne Pässe unmöglich war.

Die Familie musste nun selbst Unterkünfte, Verpflegung und Flüge organisieren, während die Kosten immer weiter stiegen. Mehrere Tage und einige Zwischenstopps später kehrten sie erschöpft nach Hause zurück. Auf der Heimreise erkrankten sie auch noch an Covid-19, mehrere Familienmitglieder erlitten schwere Verläufe.

Erst nachdem die Medien eingeschaltet wurde, erklärte sich Norwegian Cruise Lines bereit, die Gebühren und Extrakosten zu erstatten. Zudem erhält die Familie anteilig ihre Kreuzfahrtausgaben zurück und einen Rabatt von 20 Prozent auf ihre nächste Kreuzfahrt.

