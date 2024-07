Fliegen wie ein VIP: Mit dem Economy-Ticket in die Lounge – lohnt sich das? Wer mit der Swiss oder einer Partner-Airline in die Ferien fliegt, kann gegen Aufpreis auch als Economy-Passagier von den Vorzüge einer Flughafen-Lounge profitieren. Aber lohnt sich das und was kostet der Luxus? 04.07.2024

Wer mit der Swiss oder einer Partner-Airline in die Ferien fliegt, kann gegen Aufpreis auch als Economy-Passagier von den Vorzügen einer Flughafen-Lounge profitieren. Aber lohnt sich das? Und was kostet der Luxus?

C. Thumshirn, V. Spescha Christian Thumshirn

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Swiss Lounges am Flughafen Zürich stehen nicht nur Business- oder First-Class-Passagieren zur Verfügung, gegen einen Aufpreis können sie auch von Economy-Passagieren genutzt werden.

blue News hat sich am Zürcher Flughafen die Business-Lounge am Terminal E genauer angeschaut.

Im Video erklären wir dir, ob es sich lohnen kann, sich als Eco-Passagier in eine Lounge einzubuchen, und zeigen dir, welche Benefits dich da erwarten. Mehr anzeigen

Mit den Sommerferien startet die Hauptreisezeit. Für viele Schweizer*innen heisst das auch: mit dem Flugzeug zu verreisen. Und das Gross der Passagiere bucht dafür ein Economy-Ticket.

Wenn du zu denen gehörst, die erst kurz vor knapp am Gate erscheinen, bleibt der Trip für dich bis zum Abflug vermutlich kostenfrei. Viele Reisende, insbesondere Familien mit Kindern, treffen aber meist so früh am Airport ein, dass noch genügend Zeit bleibt, um zu essen, Kaffee zu trinken oder sich mit Zeitschriften für den Flug zu wappnen.

Die einzelnen Ausgabeposten vor dem Abflug können sich dann schnell auf ein stolzes Sümmchen läppern.

Swiss Business-Lounge für Economy-Passagiere

Eine Alternative, zumindest für Swiss- und Edelweiss-Kunden und deren Star-Alliance-Partner, ist die Option, sich zu ihrem Ticket einen Lounge-Zugang hinzuzubuchen. Den Eintritt in die Business-Lounge gibt es für Swiss-Premium-Economy-Passagiere ab 39 Franken, Economy-Passagiere zahlen 49 Franken. Edelweiss-Kunden, die über die Swiss gebucht haben, zahlen noch 59 Franken.

blue News wollte von Roger Geu, dem Chef der Swiss-Lounges am Flughafen Zürich, wissen: Was bekommt man eigentlich dafür?

Welchen Luxus und geldwerten Vorteil dir die Business-Lounges am Flughafen Zürich tatsächlich bringen, erfährst du im Video.

Mehr Videos aus dem Ressort