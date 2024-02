Der Ire Johnny Ward hat während eines Jahrzehnts die ganze Welt bereist. Instagram/onestep4ward

Johnny Ward hat erreicht, was kein anderer Reisender vor ihm geschafft hat: Der Ire war nicht nur in jedem Land der Welt, sondern hat auch die höchsten Gipfel erklommen. Plus den Süd- und Nordpol besucht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Von 2007 bis 2017 hat der Ire Johnny Ward sein Leben dem Reisen gewidmet.

Er hat als erste Person aus Irland alle Länder der Welt bereist, wie CNN schreibt.

Nachdem er sein Lebensziel erreicht habe, sei er in ein tiefes Loch gefallen.

Wieder zu sich selbst finden, konnte er nur, indem er sich einer neuen Challenge stellt.

Er wollte zusätzlich die höchsten Gipfel aller Kontinente sowie den Nord- als auch den Südpol bereisen, was er auch geschafft hat. Mehr anzeigen

In Irland ist er der erste Mensch, der alle Länder der Welt bereist hat. Als Johnny Ward sein Ziel 2017 nach zehn Jahren des Unterwegsseins erreicht, fällt er schliesslich in ein Loch, wie der 40-Jährige CNN gesteht. «Es war mein grosses Lebensziel, mehr als ein Jahrzehnt meines Lebens, und als ich damit fertig war, fühlte ich mich ein bisschen verloren», sagt Ward.

Er habe angefangen, schlecht zu essen, zu viel zu trinken, Gewicht zuzulegen und sein selbst aufgebautes Business zu ignorieren. Auf seinen Reisen hatte Ward den Blog «One Step 4Ward» gestartet, der ihn laut CNN zu einem Millionär machte.

Doch dann fasst er wieder frische Energie – als er sich ein neues Ziel setzt: Ward will nicht nur einer von den geschätzten 250 Menschen auf der Welt bleiben, die alle Länder bereist haben, sondern zusätzlich auch noch den «Explorer's Grand Slam» vervollständigen.

«The Ultimate Explorer's Grand Slam»

Dies bedeutete, dass er sowohl den Nord- als auch den Südpol besuchen sowie die höchsten Gipfel aller sieben Kontinente besteigen musste. Dazu zählen der Mount Everest, Mount Denali und Mount Kilimandscharo. Nur rund 70 Menschen haben den «Explorer's Grand Slam» erreicht.

Doch was sich Ward vornimmt, das zieht er auch durch. Und neben dem bereits erreichten Extrem – einen Fuss auf alle Länder unseres Planeten gesetzt zu haben – vollbringt er auch den «Explorer's Grand Slam».

Dieses neue Level nennt der Reiseblogger «The Ultimate Explorer's Grand Slam».

Laut CNN waren die grössten Herausforderungen für Ward beim Erreichen dieses Ziels nicht die Logistik, Fitness oder das Training, sondern vor allem auch die Geldfrage. Denn nur schon die gesamte Welt zu bereisen, ist kostspielig, aber vor allem auch die Besteigung des Mount Everests sowie die Reisen an den Süd- und Nordpol sind extrem teuer.

Jeder kann seine Träume verwirklichen

Aber der gebürtige Ire hat es geschafft. Jetzt will er anderen Reisenden helfen, die dasselbe erreichen wollen wie er.

«Ich bin mir nicht sicher, ob das, was ich vollbracht habe, an sich besonders wichtig ist. Aber ich denke, es ist eine tolle Botschaft, dass Menschen mit einem Hintergrund wie dem meinen auch ziemlich coole Dinge aus ihrem Leben machen können», zitiert CNN den 40-Jährigen. Man brauche keine reiche Familie oder die richtige Schulbildung, um seine Träume zu verwirklichen.

Geboren wurde Ward in Galway. Doch seine Mutter habe aufgrund häuslicher Probleme mit ihm und seiner Schwester nach Nordirland fliehen müssen. Sein Vater habe im Gefängnis gesessen, als er aufwuchs. Die nächsten zehn Jahre sei die Familie auf Sozialhilfe angewiesen gewesen, von Ferien konnte der kleine Ward nur träumen.

Im Gespräch mit CNN glaubt er, dass dies vielleicht der Auslöser für sein extremes Fernweh gewesen sein könnte. «Sobald ich die Uni beendet hatte, nahm ich weniger als zwölf Stunden später einen Flug. Etwas verkatert landete ich in New York und seither habe ich nie wieder in Grossbritannien oder Irland gelebt.»

Mehr Videos aus dem Ressort