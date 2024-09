Touristenmassen belagern Landidyll – Polizei greift durch

Diese beschauliche Farm wollten tausende Instagrammer als Kulisse. Doch damit ist nun Schluss. imago images/Cavan Images

Goldene Blätter und eine alte, malerische Farm: Tausende sind jedes Jahr nach Vermont gepilgert, um ein Fotosujet nachzustellen. Nun haben die Anwohner*innen genug.

Mitten in der malerischen Herbstlandschaft Vermonts, wo das gelbe und rote Laub der Ahornbäume in der Sonne leuchtet und die sanften Hügel in ein Farbenmeer taucht, liegt die Sleepy Hollow Farm. Diese Farm mit ihrer verwitterten Scheune und dem traditionellen Farmhaus, eingerahmt von einem kleinen Teich und üppigen Wiesen, wirkt wie ein Postkartenmotiv.

Jedes Jahr zieht dieser idyllische Anblick Tausende von Besuchern an, die die Schönheit der Natur geniessen und die perfekte Herbstaufnahme für Instagram und TikTok festhalten möchten.

Doch die Beliebtheit des Ortes hat auch ihre Schattenseiten: Wie unter anderem die «BBC» berichtet, haben der steigende Besucherandrang und das damit verbundene Verkehrschaos die Städte Pomfret und Woodstock dazu veranlasst, die Zufahrtsstrassen im Herbst zu sperren. Die Behörden reagieren damit auf überfüllte Strassen und Sicherheitsprobleme, die durch die zahlreichen Touristen verursacht werden, die die engen Wege blockieren und oft unerlaubt auf Privatgrundstücke treten.

Zahlreiche Orte kämpfen mit Massentourismus

Die Massnahme betrifft die Cloudland Road und die Barber Hill Road, die während dieser Zeit für Nicht-Anwohner gesperrt bleiben. Bereits im letzten Jahr gab es Versuche, den Verkehr zu regulieren, doch selbst Einbahnstrassenregelungen konnten das Problem nicht lösen.

Trotz der Sperrung hoffen die Behörden, dass die Besucher Verständnis zeigen und sich an die neuen Regelungen halten, um die malerische Ruhe dieses besonderen Ortes zu bewahren.

Pomfret ist jedoch nicht der einzige Ort, der mit den Herausforderungen des Massentourismus kämpft. Auch Städte wie Venedig, Barcelona und Bali suchen nach Lösungen, um den Spagat zwischen Tourismus und Lebensqualität zu meistern.

Für die Zukunft plant Pomfret, die Auswirkungen dieser Massnahmen zu bewerten und gegebenenfalls anzupassen.