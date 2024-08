Touristen reservieren heimlich Liegestühle mitten in der Nacht

Britin reserviert um 1 Uhr morgens Liegestühle Mitten in der Nacht reserviert ein britisches Pärchen Liegestühle für den nächsten Tag. Ein Video der Aktion geht viral. 21.08.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Aimee Millar und ihr Partner Darragh schleichen sich in den Strandferien um 1 Uhr morgens zu den Liegestühlen.

Sie wollen unbedingt die besten Liegen ergattern.

Ihr Video löste viele Reaktionen aus. Mehr anzeigen

In den Strandferien im portugiesischen Ferienort Albufeira sahen sich Aimee Millar und ihr Partner Darragh mit einem ungewöhnlichen Problem konfrontiert: dem erbitterten Kampf um Sonnenliegen am Hotelpool.

Nachdem sie bemerkt hatten, dass andere Gäste bereits nachts ihre Handtücher auf die Liegen legten, um die besten Plätze zu sichern, entschlossen sie sich, ebenfalls mitten in der Nacht zum Pool zu schleichen, um Liegen zu reservieren.

«Es war verrückt, aber wir hatten keine Wahl», sagte Aimee gegenüber der «Daily Mail». Wenn sie sich die Liegen nicht hätten sichern können, hätten sie am nächsten Tag rund 7 Franken bezahlen müssen, so Aimee Millar weiter. Wofür genau, ist unklar.

Schlägerei wegen Liegestühlen in Italien

Aimee dokumentierte ihre nächtliche Aktion auf Tiktok und stellte fest: «Es wäre fairer, die Liegen erst gegen neun oder zehn Uhr morgens zu reservieren. Für ältere Paare oder Familien mit kleinen Kindern ist es schwerer, mitten in der Nacht aufzustehen.»

Ihr Video löste viele Reaktionen aus. Einige Zuschauer bezeichneten das Verhalten als «lächerlich». Andere forderten, dass Hotels die Liegen zuweisen sollten, um das Chaos zu vermeiden.

Auch an anderen Orten ist der Kampf um Liegestühle bereits eskaliert. Im Juli verlangten zwei Frauen Liegestühle in der ersten Reihe am Strand von Varcaturo nahe Neapel und bedrängten dabei andere Strandbesucher. Das Personal verweigerte die Forderung, woraufhin eine heftige Auseinandersetzung ausbrach.