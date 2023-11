17 Jahre Knast für die einst «erfolgreichste Frau im Netz»

Der erste grosse weibliche Wrestling-Star, der das Netz eroberte: Sunny. WWE

Sie bescherte der Wrestling-Liga WWE Traumquoten und war die meistgesuchte Frau in den Anfangstagen des Internets. Dann folgte der Abstieg. Jetzt muss Tammy «Sunny» Sytch für lange Zeit hinter Gitter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sexy, smart und erfolgreich – «Sunny» war die erste grosse Diva des US-Wrestlings.

Nach dem Ende ihrer Wrestling-Karriere ging es bergab: Drogen und Alkohol dominierten ihr Leben.

Tammy «Sunny» Sytch wurde mehrfach wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt.

Nach einem Unfall mit tödlichen Folgen in Florida muss sie nun für 17 Jahre hinter Gitter. Mehr anzeigen

Blond, attraktiv, sympathisch, athletisch: In den 90er Jahren verdrehte Tammy Sytch unter ihrem Künstlernamen «Sunny» Wrestling-Fans rund um den Globus den Kopf, bescherte der Föderation WWE Traumquoten.

Sunnys Bekanntheit ging weit über die Wrestling-Szene hinaus. 1996 war sie die am meisten heruntergeladene Frau bei AOL – dem führenden Online-Unternehmen in den Anfangstagen des Internets. Ihre Bikini-Nummer des Wrestling-Magazins «Raw» wurde zur meistverkauften Ausgabe überhaupt.

Aufstieg und Fall eines Superstars

Doch der grosse Erfolg warf sie aus der Bahn. Sie hatte Affären mit Wrestling-Kollegen, konsumierte Drogen – und musste den Tod ihrer grossen Liebe verkraften.

Die Folge: «Sunny» stürzte ab, flog aus dem Wrestling-Zirkus, drehte 2016 sogar einen Porno. In ihrer Autobiografie schreibt sie über ihren Absturz: «A Star Shattered: The Rise & Fall & Rise of Wrestling Diva Tammy «Sunny» Sytch» – vom Aufstieg und Fall eines zerbrochenen Stars.

Viele männliche Fans schalteten nur wegen Sunny die Shows der WWE ein. WWE

Es wurde alles immer schlimmer. Sytch wurde mehrfach wegen Drogen- und Waffenbesitzes sowie für Fahren in angetrunkenem Zustand verurteilt. Zwischen 2012 und 2013 musste sie für vier Monate ins Gefängnis.

Ihr Unfall kostete einen Rentner das Leben

Es half offenbar wenig. Letztes Jahr verursachte sie in Florida einen schweren Verkehrsunfall. Laut Polizeibericht war Sytch um 20:28 Uhr Ortszeit mit ihrem Mercedes in ein Auto gefahren, das vor einem Rotlicht wartete.

Dieses Fahrzeug prallte auf ein weiteres Fahrzeug, wobei der 75-jährige Fahrer des von Sytch gerammten Autos schwere Verletzungen erlitt – und ihnen später im Spital erlag.

Laut Polizei fuhr Sytch zum Zeitpunkt des Unfalls unter Alkoholeinfluss – und ohne Fahrerlaubnis. Der Führerschein wurde ihr abgenommen, da sie mehrfach alkoholisiert am Steuer erwischt wurde.

Das Gericht in Volusia County (Florida) verurteilte «Sunny» dafür zu 17 Jahren Gefängnis – und anschliessenden zu acht Jahren auf Bewährung.

Tammy Sytch (heute 51) vor Gericht in Volusia County. IMAGO/USA TODAY Network

Vor ihrem Haftantritt wendete sich Sytch noch an die Angehörigen des Opfers: «Ich weiss, dass meine Worte nicht ausreichen, aber bitte wisst, dass ich jeden Tag an euch denke», so der ehemalige Wrestling-Star.