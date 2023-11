Steuerzahler müssen für queeres Zürcher Porno-Festival blechen

Sorgt für heisse Köpfe: Erotikfestival Porny Days. Porny Days

«Eine öffentliche Orgie auf Kosten der Steuerzahler» – so enerviert sich die bekannte Schweizer Feministin Regula Stämpfli über das anstehende Erotikfestival «Porny Days» im Zürcher Schauspielhaus.

Ende November findet das Erotikfestival «Porny Days» statt.

Das Zürcher Festival feiert Erotik und Sex abseits des Mainstreams.

Zum ersten Mal finden Veranstaltungen auch im Zürcher Schauspielhaus statt.

Der Event wird von der Stadt Zürich und anderen Institutionen subventioniert.

Darüber regt sich die Schweizer Feministin Regula Stämpfli in einem flammenden Kommentar auf.

Live-Sex auf der Bühne, Filme, Workshops, Performances und Veranstaltungen unter Titeln wie «Opening Quickies», «Love My Pain», «Little Whorehouse de Chinoise» oder «Baby Angel» – von 29. November bis zum 3. Dezember 2023 verwandeln sich das Schauspielhaus und andere Zürcher Kultur-Locations in eine Erotik-Messe der besonderen Art.

Tatsächlich sind die «Porny Days» bekannt dafür, Sexualität weit weg vom Mainstream zu thematisieren. Und dafür, Erotik abseits der Normen zu zelebrieren. Mit diesem künstlerischen Ansatz will man sich von reinen Fleischbeschau-Messen unterscheiden.

«Porny Days» führen zu «entsetzlichem Browserverlauf»

Sein Publikum hat das Festival damit gefunden. Die «Porny Days» werden bereits seit über zehn Jahren durchgeführt.

Sex abseits des Mainstreams: «Porny Days». Porny Days

Allerdings noch nie in einer so renommierten Location wie dem von den Zürcher Steuerzahler*innen subventionierten Schauspielhaus. Auch die Migros (via Kulturprozent) und die Zürcher Kantonalbank gehören zu den Sponsoren des Festivals.

Das stösst der bekannten Schweizer Feministin Regula Stämpfli sauer auf. «Steuerzahler, Kantonalbank und Migros finanzieren in Zürich eine öffentliche Orgie. Unter dem Label ‹Queer› scheint mittlerweile alles möglich zu sein», schimpft sie in der aktuellen «Weltwoche».

Keine Lust auf «Porny Days»: Feministin Regula Stämpfli. SRF

In der Recherche zu ihrem Artikel habe sie «höllisch aufpassen» müssen, dass sie sich nicht strafbar mache, so die Autorin.

Denn: Die «Porny Days» und das Schauspielhaus Zürich eröffnen «einen entsetzlichen Browserverlauf in die Abgründe menschlicher Fleischverwertungsmaschinen zwecks sogenannter Luststeigerung».

Bunte Truppe: Die Macher*innen des Festivals. Porny Days

«Nicht mehr denken, nur noch kopulieren»

Generell würde das Festival viele grenzwertige Themen streifen, die Positionierung dabei bleibe unklar. Die Storys würden einfach neu gelabelt, – das Ganze laufe nun unter «sexpositiv», «queer» und «postkolonial».

Wer dieses Treiben seltsam finde, könne beruhigt sein, so die Autorin sarkastisch. Die Marke für die Steuerzahler laute «Sexpositivity, Diversity und queer – genau die gleichen Milieus, die momentan gegen Israel, entlang den IS-Fahnen, in unseren Städten demonstrieren».

Nicht für jeden Geschmack: das Zürcher «Porny Days»-Festival Porny Days

Das zeige, dass der Mensch in diesen Kulturkreisen schon längst «kein denkendes, sondern nur noch ein kopulierendes Wesen» sei.

Konsequenterweise wird die Bernerin dem Festival fernbleiben. Weshalb? «Es könnte sein, und hier spiele ich auf einen anderen Skandal in der Kulturszene an, dass ich von einem empörten postkolonialen Choreografen Hundescheisse ins Gesicht geschmiert kriege.»