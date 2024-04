Boeing-Maschine verliert beim Start Teil von Triebwerk

0:45 Boeing

Eine Maschine von Southwest Airlines muss am Sonntag kurz nach dem Start in Denver wieder umkehren. Die Verkleidung eines Triebwerks hatte sich gelöst.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Boeing 737-800 der Southwest Airlines verliert während des Starts eine Triebwerkabdeckung.

Der Flug von Denver muss wieder zum Startflughafen umkehren.

Die Fluggäste wurden dann mit einem anderen Flugzeug zum Ziel gebracht.

Boeing leidet seit längerer Zeit unter einer Pannenserie. Mehr anzeigen

Die Unglückssträhne beim Flugzeugbauer Boeing geht weiter: Am Sonntagmorgen verlor eine Boeing 737-800 der US-Airline Southwest eine Abdeckung ihrer Triebwerke und musste umkehren.

Wie die Federal Aviation Administration (FAA) mitteilte, hatte die Besatzung gemeldet, dass sich während des Starts in Denver eine Triebwerksabdeckung löste, abfiel und eine Flügelklappe traf. Ein Video zeigt, wie sich die Verkleidung langsam ablöst und dann fast vollständig abfällt.

Die Maschine war auf dem Weg nach Houston im US-Bundesstaat Texas. Die Passagiere seien schliesslich mit etwa drei Stunden Verspätung am Ziel angekommen.

Southwest Airlines teilte mit, dass die Boeing 737 mit den 135 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern wieder sicher in Denver gelandet sei. Die Fluggäste seien dann in ein anderes Flugzeug umgestiegen.«Die Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter hat für uns jedoch höchste Priorität», hiess es in einem Statement.

Boeing unter verschärfter Aufsicht

Der Vorfall ging glimpflich aus und niemand wurde verletzt. Die FAA hat nun eine Untersuchung eingeleitet.

Boeing steht schon länger unter verschärfter Aufsicht der FAA, da sich die Vorfälle mit Problemen bei Maschinen des Flugzeugbauers immer mehr häufen. Erst Anfang Jahr verlor eine Maschine des Typs 737 Max 9 mitten im Steigflug eine Tür. Der Zwischenfall bei der Alaska Airlines endete glimpflich, in der Folge mussten jedoch alle Flugzeuge des Typs Max 9 vorübergehend am Boden bleiben.

Kurz darauf kam es erneut zu einem Zwischenfall, dieses Mal bei einer Maschine des Typs 777 der US-Fluggesellschaft United. Aufnahmen zeigten, wie die Maschine kurz nach dem Start in San Francisco ein Rad verlor. Das Flugzeug, eigentlich auf dem Weg nach Japan, musste daraufhin umgeleitet werden.

