Bürgermeister will Aktion des «Anzeigen-Hauptmeisters» verhindern

Niclas M. ist der selbst ernannte «Anzeigen-Hauptmeister». Durch eine Reportage erlangte der im deutschsprachigen Raum Berühmtheit. Quelle: Screenshot SpiegelTV

Sämtliche Parkticket-Automaten der Stadt sind ausser Betrieb. Damit wollte ein Bürgermeister die Aktion des «Anzeigen-Hauptmeisters» verhindern. Dieser fand dennoch Verkehrssünder*innen.

aru Alex Rudolf

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Bad Doberan wollte der «Anzeigen-Hauptmeister» Niclas M. auf die Jagd nach Verkehrssünder*innen gehen.

Doch sämtliche Automaten der Stadt seien ausser Betrieb, wie der Bürgermeister dem 18-Jährigen bekannt gab. Das Parkieren ist also gratis.

Dennoch fand Niclas M. einige Verkehrssünder*innen, die es mit den Parkier-Regeln nicht ganz so ernst nahmen. Mehr anzeigen

In Bad Doberan in Mecklenburg-Vorpommern ist der selbst ernannte «Anzeigen-Hauptmeister» Niclas M. nicht willkommen. Am Freitag reiste Niclas M. in die kleine Stadt im Rahmen seiner Deutschland-Tour. Sein Ziel ist es, in jeder Stadt Deutschlands mindestens einen Verkehrssünder anzuzeigen.

Doch als M. in Bad Doberan ankam, waren alle sechs Parkschein-Automaten der Stadt ausser Betrieb und mit Müllsäcken umwickelt, wie «Bild» schreibt. Alle Autofahrer*innen konnten daher gratis parkieren.

Dabei handle es sich um einen Zufall, dass alle Automaten heute gewartet würden, sagt der Bürgermeister Jochen Arenz zu «Bild».

Er erhielt offenbar vorab einen Tipp, dass der «Anzeigen-Hauptmeister» zu ihm in die Stadt kommt. Denn: Er begrüsste M. direkt am Bahnhof. Niclas M. sei total überrascht gewesen. «Ich wette, dass Sie keine zehn Falschparker in der Stadt finden. Ich lade Sie gerne zum Kaffee ein. Aber bitte lassen Sie sich nie wieder in Bad Doberan als ‹Anzeigen-Hauptmeister› blicken. Privat aber sehr gerne.»

Dennoch entdeckte M. mehr als zehn Falschparkierer. Dabei handelt es sich um Verkehrsteilnehmer, die auf dem Trottoir oder in der Fussgängerzone parkierten oder gar Behindertenparkplätze blockierten.