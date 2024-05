Darum malt die Zentralbahn ihre Schienen weiss an

Fahrplan 2025 soll mehr Pünktlichkeit in der Westschweiz bringen

Die SBB und Vertreter mehrerer Westschweizer Kantone haben am Dienstag an einer Medienkonferenz in Freiburg den Fahrplan für 2025 präsentiert. Der Fahrplan, der am 15 Dezember in Kraft tritt, stellt die grösste Änderung in der Romandie seit der Bahn 2000 dar.

21.05.2024