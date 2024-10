Passagier-Jet knallt bei Ferienflug  auf Landebahn

PWaldner

Der Airport von Skiathos ist was Besonderes. Kurz, hinten und vorne vom Meer begrenzt, eigentlich auf sumpfigen Boden gebaut. "Grosse" Flugzeuge, wie die DC-6, durften früher nur von der Olympic Airways eingesetzt werden, von Athen kommend, mit reduzierter Tankfüllung wegen des Gewichts. Aber - die Crossair führte vor fast 50 Jahren ihre allerersten Charteflüge aus der Schweiz nach Skiathos durch. Mit dem unvergesslichen Metroliner; aber - als sich die Piste mal wieder senkte - flogen die Touristen mit Piper und Cessna via Rom (tanken) und Korfu (Zoll) nach Skiathos. Was für ein Abenteuer - aber auf eine prächtige, wunderbare, kleine griechische Insel,; die Reise wert.