Streit im Flugzeug eskaliert – Paar wird von Airline gesperrt

Auf einem Flug von Hongkong nach London kam es in einer Cathay-Pacific-Maschine zum Streit. Eine Frau lehnte in ihrem Sitz zurück, ein Paar hinter ihr beschimpfte sie wüst. Letztere wurden nun von der Airline gesperrt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nachdem eine Frau auf einem Cathay-Pacific-Flug von Hongkong nach London ihren Sitz zurückstellte, kam es zum bitteren Streit.

Das Paar hinter ihr fordert die Passagierin auf, die Rückenlehne wieder hochzustellen, doch sie weigerte sich.

In einem Video, das die junge Frau in den sozialen Medien teilte, erklärt sie, dass die Frau hinter ihr daraufhin die Füsse auf ihre Armlehne legte und begann, sie zu treten. Es gab Beschimpfungen.

Die Airline sperrte nun das Paar. Mehr anzeigen

Es ist so eine Frage im Flugzeug: Darf man den Sitz zurückstellen oder ist das egoistisch, weil man so anderen Passagier*innen Platz wegnimmt? Ein heiss diskutiertes Thema, bei dem sich die Meinungen teilen.

Ein Paar auf einem Flug von Cathay Pacific war jedoch eisern davon überzeugt, dass die Frau vor ihnen kein Recht hat, die Rückenlehne zurückzustellen. Der Streit eskalierte, nach einem Statement der Airline sind das Duo nun von zukünftigen Flügen ausgeschlossen.

Aber von vorne: Das Flugzeug war am 17. September unterwegs von Hongkong nach London, als eine junge Frau es sich gemütlich machen will und den Sitz nach hinten stellt, dann aber plötzlich von hinten angepöbelt wird.

Ein Video, das die junge Frau im Anschluss auf Xiaohongshu – die chinesische Version von Instagram – stellte, gibt Einblicke in den Zwischenfall, so berichtet CNN.

«Die Frau hinter mir bat mich, den Sitz aufrecht zu stellen, weil er die Sicht ihres Mannes auf den Bildschirm blockierte. Ich lehnte höflich ab, woraufhin sie begann, ihre Füsse auf meine Armlehne zu legen, mich zu treten und wütend zu beschimpfen», schildert sie im Video das Erlebte.

Die Flugbegleiterin versuchte vergebens zu schlichten. Sie schlug der jungen Frau vor, ihren Sitz wieder hochzustellen. Aber diese lehnte ab.

«Du bist alt genug – warum schikanierst du ein junges Mädchen?»

Das Ganze spitzte sich weiter zu: «Als sie merkte, dass mein Kantonesisch nicht so gut war, fing sie an, böse Bemerkungen zu machen und nannte mich ein ‹Festlandmädchen› und andere abfällige Dinge», so die junge Frau. In Hongkong wird vorwiegend Kantonesisch gesprochen, auf dem chinesischen Festland ist dagegen hauptsächlich Mandarin üblich.

Zu diesem Zeitpunkt meldeten sich andere Passagier*innen zu Wort und mischten sich ein. «Du bist alt genug – warum schikanierst du ein junges Mädchen?», soll ein Fluggast laut CNN gesagt haben. Und andere Stimmen meinten auf Kantonesisch: «Du blamierst uns Hongkonger!» oder «Hör auf zu sagen, dass du aus Hongkong kommst!»

Nachdem ihr andere Fluggäste zu Hilfen kamen, durfte die junge Frau schliesslich den Platz wechseln und der bittere Streit nahm ein Ende. Die Betroffene fand das Ganze jedoch «absurd», wie sie es nennt: «Was wäre gewesen, wenn mich niemand unterstützt hätte? Hätte man mich dann einfach mir selbst überlassen?»

Schimpfendes Paar wurde von Cathay Pacific gesperrt

Nach dem Zwischenfall meldete sich Cathay Pacific am Samstag mit einem Statement zu Wort und bezog Stellung.

«Wir verfolgen eine Null-Toleranz-Politik gegenüber jeglichem Verhalten, das gegen die Sicherheitsbestimmungen der Luftfahrt verstösst oder die Rechte anderer Kunden missachtet», so die Fluggesellschaft laut CNN in einer Erklärung.

Weiter hiess es: «Wir werden den beiden Kunden, die in diesen Vorfall verwickelt sind, zukünftige Reisen auf allen Flügen der Cathay Group verweigern.» Die Airline entschuldigte sich aufrichtig für die «unangenehme Erfahrung».

