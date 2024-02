Die Klimastrategie der Schweiz sieht eine Reduktion der Treibhausgasemissionen des Flugverkehrs bis 2050 auf Netto-Null vor. (Archivbild) Bild: Keystone

Fliegen ohne CO 2 -Ausstoss ist nach Ansicht des Bundesrats bis 2050 möglich. Das hat er in einem am Mittwoch verabschiedeten Bericht festgehalten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rund elf Prozent der Treibhausgasemissionen in der Schweiz werden durch den Luftverkehr verursacht.

Dies soll sich bald ändern: Der Bundesrat verabschiedete einen Bericht, der festhält, dass es bis 2050 möglich sein sollte, ohne CO 2 -Ausstoss zu fliegen.

Dafür müsse aber noch viel geforscht und entwickelt werden.

Kernpunkte für die Umsetzung sind nachhaltiger Treibstoffe sowie Effizienzsteigerungen der Flugzeugflotte. Mehr anzeigen

Allerdings müsse die Branche hierfür in den kommenden Jahren viele Ressourcen in die Forschung und Entwicklung technischer Massnahmen investieren, hiess es im Postulatsbericht.

Konkret soll der CO 2 -Ausstoss des Flugverkehrs durch den Einsatz nachhaltiger Treibstoffe sowie durch Effizienzsteigerungen der Flugzeugflotte erreicht werden.

Reduktion von 70 Prozent der CO 2 -Emissionen

Mit den bestehenden und ab 2025 vorgesehenen Instrumenten wie dem Emissionshandelssystem und einer Beimischpflicht für nachhaltige Treibstoffe sei eine Reduktion von 70 Prozent der CO 2 -Emissionen möglich, hiess es im Bericht. Um bis 2050 auf Netto-Null-Emissionen zu kommen, müsse zusätzlich CO 2 aus der Atmosphäre entnommen werden.

Der Luftverkehr ausgehend von Schweizer Flugplätzen verursacht aktuell rund elf Prozent der Treibhausgasemissionen der Schweiz.

sda