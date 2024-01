Frank Farian ist im Alter von 82 Jahren gestorben. (Archivbild) Keystone

Frank Farian, der Erfinder von Milli Vanilli, ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Der deutsche Musikproduzent, Komponist und Sänger ist laut seiner Familie friedlich in seinem Apartment in Miami eingeschlafen.

Der deutsche Musikproduzent, Komponist und Sänger, Frank Farian, ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das hat seine Familie gegenüber deutschen Medien bestätigt. Der erfolgreiche Musikproduzent und Sänger sei friedlich in seinem Apartment in Miami eingeschlafen.

Farian – geboren am 18. Juli 1941 als Franz Reuther in Kirn im Bundesland Rheinland-Pfalz – arbeitete in seiner langjährigen Karriere mit etlichen Superstars zusammen, darunter Stevie Wonder und Meat Loaf und verkaufte mehr als 800 Millionen Platten.

Als seine grössten Erfolge zählen die Bands Boney M. («Rivers of Babylon») und Milli Vanilli. Insgesamt hat er mehr als 800 Millionen Tonträger verkauft.

Milli Vanillis erste Lieder waren bereits eingespielt und fertig produziert, bevor die Band zusammengestellt war. Als dies Ende 1990 bekannt wurde, führte es zu einem Skandal.

