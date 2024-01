8.50 Uhr

Der Donnerstag beginnt grau und nass. Es bläst zunächst mässiger bis starker Südwestwind. Die Schneefallgrenze liegt auf über 1500 Metern. Die Temperaturen betragen tagsüber in den Niederungen 6 bis 8 Grad. Am Donnerstagabend überquert uns dann aus Norden eine Kaltfront. Durch die schwere, kalte Luft steigt der Luftdruck rasch an. Die Folge: Bis am Abend sinkt die Schneefallgrenze bis in tiefe Lagen.

Im Norden kommt es dann zeitweise zu Schneefall. Besonders in den Voralpen und am Alpennordhang besteht die Gefahr von schneebedeckten Fahrbahnen und Gehwegen. Auch im Flachland herrscht stellenweise erneute Glättegefahr, entweder durch leichten Schneefall oder durch gefrierenden Regen in der Nacht auf Freitag.