Britisches Paar gewinnt 128-Millionen-Jackpot

Ein nordirisches Paar gewann 2019 im Lotto eine riesige Summe. Ihr erster Kauf war unerwartet bescheiden.

Frances und Patrick Connolly gewannen 2019 den Euromillions-Jackpot von 128,73 Millionen Franken.

Sie teilten 60 Millionen Pfund mit Familie und Freunden, investierten in Luxusgüter und gründeten eine Wohltätigkeitsorganisation.

Ihr erster Kauf nach dem Gewinn war symbolisch bescheiden: ein Dreierpack Unterwäsche.

Frances und Patrick Connolly aus Nordirland erlebten im Januar 2019 einen unglaublichen Glücksmoment, als sie den Euromillions-Jackpot in Höhe von umgerechnet 128,73 Millionen Franken gewannen, wie «The Sun» berichtet. Trotz des plötzlichen Reichtums blieben sie bodenständig. Frances betont, dass Geld das Leben verändert, aber nicht die Persönlichkeit. Ihr erster Kauf nach dem Gewinn war überraschend einfach: neue Unterwäsche.

Die Connollys entschieden sich schnell, ihren Gewinn nicht geheim zu halten. Sie informierten ihre drei Töchter und den Rest der Familie. Die Nachricht verbreitete sich rasch, und bald wussten Freunde und Bekannte von ihrem Glück. Um der Aufmerksamkeit zu entgehen, zogen sie sich vorübergehend in ein Hotel zurück. Dort bemerkte Frances, dass sie keine frische Unterwäsche hatte, und so war der erste Kauf mit ihrem neuen Reichtum ein Dreierpack Höschen.

Sie investierten auch in andere Sachen

In den folgenden Jahren investierten die Connollys in grössere Anschaffungen. Frances kaufte ihrem Vater eine goldene Taschenuhr, und das Paar erwarb ein Herrenhaus in Durham sowie mehrere Luxusautos. Insgesamt verschenkten sie 60 Millionen Pfund an Familie und Freunde.

Doch die Connollys wollten auch anderen helfen. Sie gründeten eine Wohltätigkeitsorganisation, die in den letzten fünf Jahren Zehntausenden Menschen Unterstützung bot. Frances und Patrick zeigen, dass Grosszügigkeit und Bescheidenheit auch mit einem grossen Vermögen Hand in Hand gehen können.

