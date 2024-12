Junge Frau geht für Date ins Restaurant und stirbt

Alison Pickering stirbt nach einem Restaurantbesuch. X

Nach dem Tod ihrer Tochter erheben Alisons Eltern schwere Vorwürfe gegen ein Restaurant in Texas. Eine nicht kommunizierte Rezepturänderung könnte die Ursache sein.

Eine junge Studentin aus Texas erlebte während eines ersten Dates einen allergischen Schock, der tödlich endete. Die 23-Jährige hatte sich bewusst für ein Restaurant entschieden, das sie gut kannte und in dem sie ein Gericht ohne bekannte Allergene bestellen konnte. Doch an diesem Tag im Mai 2023 sollte alles anders kommen.

Alison bestellte ihr gewohntes Fischgericht «mahi mahi». Nach den ersten Bissen fühlte sie sich unwohl und vermutete, dass sie Erdnüsse zu sich genommen hatte. Trotz des Einsatzes ihres EpiPens verschlechterte sich ihr Zustand rapide. Sie verliess das Restaurant und schaffte es noch ins Spital, wo sie jedoch das Bewusstsein verlor und nicht mehr erwachte.

Eltern fordern Aufklärung

Die Eltern der Verstorbenen erheben nun schwere Vorwürfe gegen das Restaurant. Offenbar wurde die Rezeptur des Gerichts geändert, ohne dass dies auf der Speisekarte vermerkt oder vom Personal kommuniziert wurde. Die neue Sauce enthielt Spuren von Erdnüssen, was für die allergische Alison lebensgefährlich war. «Sie ging wirklich immer wieder in die gleichen Restaurants und bestellte die gleichen Gerichte, wissen Sie. Das war ganz normal», erklärte Alisons Vater gegenüber CBS News Texas.

Nach dem Verlust ihrer Tochter engagieren sich die Pickerings nun für mehr Bewusstsein über Allergien in der Gastronomie. «Wir würden gerne mehr tun, um Kellner und Gäste zu sensibilisieren», sagte Mutter Joy Pickering. Auch wenn ihre Bemühungen Alison nicht zurückbringen können, finden die Eltern Trost in der Hoffnung, dass sie durch ihre Arbeit Leben retten können. «Ich weiss, dass wir damit Leben retten werden», so Joy Pickering im Gespräch mit CBS Texas.