Tote bei Schüssen an Gotteshäusern in Russlands Teilrepublik Dagestan

Bei Schüssen an einer Synagoge, einer orthodoxen Kirche und einer Polizeistation in der russischen Teilrepublik Dagestan sind am Sonntag nach Behördenangaben mehrere Menschen getötet worden. Bei den Angriffen mehrerer Bewaffneter in zwei Städten der muslimisch geprägten Kaukasusrepublik habe es zudem mehrere Verletzte gegeben. Unter den Toten seien mindestens 15 Polizisten und ein Priester, sagte der Gouverneur der Region. Sechs der Bewaffneten seien dabei erschossen worden.

24.06.2024