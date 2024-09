Bluefire bleibt stehen Die Bluefire ist am Mittwoch mit Passagieren an Bord beim ersten Anstieg stehen geblieben. Die Passagiere sind evakuiert worden. 11.09.2024

Die Bluefire ist am Mittwoch mit Passagieren an Bord beim ersten Anstieg stehen geblieben.

Am Mittwoch ist es im Europa-Park in Rust zu einem Zwischenfall gekommen, als die Achterbahn Blue Fire während einer Fahrt plötzlich stehen blieb. Der Zug stoppte direkt beim ersten Anstieg, was den Fahrgästen einen unerwarteten Halt bescherte.

Nach Angaben des Freizeitparks konnten die Passagiere sicher evakuiert und zur Station zurückgebracht werden. Der Grund für den Vorfall waren starke Winde.

Zug zurückbefördert

Der Europa-Park teilte in einem Post in den sozialen Medien mit, dass der Zug bei einer der ersten Fahrten den ersten Anstieg nicht überwinden konnte. Die Passagiere wurden sofort betreut, und mithilfe eines Krans wurde der Zug sicher zurückbefördert, heisst es in dem Statement weiter. «Der Zug konnte planmässig zurückgefahren werden, sodass die Gäste die Bahn am Boden verlassen konnten. Es kam zu keiner Zeit zu einer gefährlichen Situation.» Auch Verletzungen gab es keine.

Die Blue Fire-Achterbahn, die 2009 im isländischen Themenbereich des Parks eröffnet wurde, ist ein Launched Coaster des Herstellers Mack Rides. Sie erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h in nur 2,5 Sekunden und war die erste Achterbahn im Europa-Park mit Inversionen. Die Strecke ist 1056 Meter lang und hat eine Höhendifferenz von 38 Metern.