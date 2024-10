Direkt nach Landung: Container wird in Jet-Triebwerk gesogen und vollständig zerfetzt Am Flughafen Chicago kommt es zu einem Vorfall, der erst einmal stutzig macht: Wie von Geisterhand saugt ein laufendes Jet-Triebwerk einen Frachtcontainer an. Was dahintersteckt, erfährst du im Video. 23.10.2024

Christian Thumshirn

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Überwachungsvideo fängt den Moment ein, in dem ein Flugzeug der American Airlines einen Frachtcontainer in sein Triebwerk saugt und ihn vollständig zerfetzt.

Der Vorfall ereignete sich nur wenige Augenblicke nach der Landung des aus London kommenden Passagierjets.

Was auf dem O'Hare International Airport in Chicago genau passierte, wird derzeit noch untersucht. Mehr anzeigen

Eine Boeing 787-9 der American Airlines, die am 17. Oktober aus London Heathrow am Flughafen Chicago O'Hare ankam, wird beschädigt, als sie beim Rollen zum Gate einen Frachtcontainer in ihr rechtes Triebwerk saugt.

Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, der die Turbine des Passagierjets schwer beschädigte, wird dir im Video erklärt.