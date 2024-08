Am zweiten Tag der Democratic National Convention ist auch Ex-Präsident Barack Obama aufgetreten. Hier verlässt er gerade die Bühne. Keystone

In einer riesigen Arena feiern die Demokraten in Chicago Joe Bidens Abschied, Kamala Harris' Nominierung – und vor allem sich selbst. Die besten Szenen bis anhin im Video.

Elias Jäggi, Chiara Meyer, Dominik Müller Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Chicago findet derzeit der Parteitag der Demokraten statt.

Die viertägige Veranstaltung findet im United Center in Chicago statt.

blue News hat für dich die vier besten Szenen herausgepickt. Mehr anzeigen

Mit einer grossen Show haben die US-Demokraten bei ihrem Parteitag in Chicago Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin für die Wahl im November bestätigt. Die Delegationen aus allen Bundesstaaten und US-Aussengebieten gaben in einem rein zeremoniellen Votum noch einmal ihre Stimmen für die 59-Jährige ab – begleitet von Musik, Lichteffekten, kurzen Reden und viel Jubel in der Veranstaltungshalle.

Die für die US-Politik typischen Show-Elemente haben auch die eine oder andere witzige Szene hervorgebracht:

Tim Walz' Kinder machen Faxen

Beispielsweise haben die Kinder von Harris' Vize-Kandidat Tim Walz das Rampenlicht genutzt, um ihrem Vater während eines Interviews mit ihren Händen Hasenohren zu verpassen.

Der Moment ging in den sozialen Medien viral und wurde auch von Walz selbst gewürdigt. Auf X schrieb er: «Meine Kinder halten mich bescheiden.»

Lil Jon verwandelt Halle in Partylocation

Auftritte von Grössen aus der Musik- und Filmbranche sind an Wahlveranstaltungen ein gewohntes Bild. So viel Stimmung, wie der Verkündung der Anzahl Stimmen der Delegierten aus dem US-Bundesstaat Georgia, kommt aber nur selten auf: Rapper Lil Jon aus Atlanta bringt die Menge mit seinem Überhit «Turn Down for What» zum Kochen.

Trump und Vance sind «weird»

Auch wenn es bei der viertägigen Versammlung der Demokraten vordergründig um die eigenen Leute geht, haben auch Gegenspieler Donald Trump und dessen Vize J.D. Vance einen prominenten Auftritt auf dem Videowürfel im United Center in Chicago.

Erwartungsgemäss kommen die beiden republikanischen Kandidaten nicht gut weg: In einer Videomontage sind ihre verrücktesten Aussagen zusammengeschnitten. Der abschliessende Kommentar: «Es ist nicht nur seltsam, es ist gefährlich.»

«Yes, she can!»

Auch Ex-Präsident Barack Obama ist in Chicago aufgetreten. «Yes, she can!», sagte er in Anspielung auf seinen früheren weltbekannten Wahlkampf-Schlachtruf «Yes, we can!». Damit löste er sofort entsprechende Sprechchöre der mehreren Tausend Delegierten in der Halle aus.

Schlagzeilen hat zudem eine frühere Sprecherin von Trump gemacht, indem sie beim Parteitag der Demokraten für Kamala Harris warb. Stephanie Grisham sagte, nach ihren Jahren unter Trump stehe sie nun als Fürsprecherin für Harris bei dem Parteitag. «Sie respektiert das amerikanische Volk», sagte sie mit Blick auf Harris. «Und sie hat meine Stimme.»

Kamala Harris selbst war bei der Nominierungszeremonie in Chicago nicht anwesend. Sie soll in der Nacht auf Freitag (MESZ) eine grosse Rede beim Parteitag halten. Ihr Auftritt stellt das grosse Finale des Parteitags dar, der vor allem dazu dienen soll, Harris und ihren Tim Walz zu zelebrieren und dem Duo Schwung für den weiteren Wahlkampf zu geben.