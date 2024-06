Der gefundene tote Bub ist Arian

In der Region, in der der sechsjährige Arian vermisst wird, wurde eine Kinderleiche gefunden. Jetzt hat die Polizei bestätigt, dass es sich um ihn handelt. (Archivbild). Daniel Bockwoldt/dpa

Seit dem 22. April ist der achtjährige Arian vermisst worden. Vor wenigen Tagen hat ein Bauer den Leichnam eines Kindes gefunden. Jetzt bestätigt die Polizei: Der tote Bub ist Arian.

smi Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der vor wenigen gefundene tote Bub ist Arian.

Der autistisch veranlagte Sechsjährige ist am 22. April verschwunden.

Die Polizei erklärt, die Untersuchung des Leichnams habe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung ergeben. Mehr anzeigen

Jetzt ist es traurige Gewissheit: Der tote Bub, der vor einigen Tagen von einem Bauern gefunden worden war, ist Arian. Ein DNA-Abgleich habe gezeigt, dass es der vermisste Sechsjährige ist.

Der autistisch veranlagte Arian ist am 22. April in seinem Wohnort Elm in Niedersachsen verschwunden. Hunderte Einsatzkräfte und viele Freiwillige suchten tagelang nach Arian. Insgesamt haben sich 1200 Menschen an der Suche beteiligt.

Der Sechsjährige habe kurz vor seinem Verschwinden gelernt, wie man Türen öffnet, hat seine Familie damals erklärt. Bilder von Überwachunskameras zeigen, wie er in Richtung Wald geht. Danach hat ihn niemand mehr lebend gesehen.

Keine Fremdeinwirkung

Eine andere Befürchtung ist hingegen ausgeräumt: Die Obduktion hat ergeben, dass der Bub nicht Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Es lägen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor, meldet die Polizei. Zur Todesursache hat sie aber keine Angaben gemacht.

Seit Arians Verschwinden sind zwei Monate vergangen, als ein Bauer am Rand einer Wiese den Leichnam eines Buben findet. Schnell kommt die Vermutung auf, dass es sich dabei um Arian handelt.

Den Bereich, in dem er lag, haben die Einsatzkräfte mehrmals abgesucht. Warum sie ihn nicht entdeckt haben – oder ob er dann schon da lag – ist unklar.