Moskau hat kein Interesse an Friedenskonferenz in der Schweiz

Bern, 11.04.24: Die Schweiz will eine hochrangige Friedenskonferenz zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine organisieren. Russland will aber nicht daran teilnehmen! Moskau habe keine Einladung zur Konferenz erhalten, teilte die russische Botschaft in Bern am Mittwoch mit. «Aber selbst im Fall des Erhalts einer Einladung für so ein Ereignis würde sie die russische Seite nicht annehmen», heisst es weiter. Der Gipfel ist eigentlich am 15. und 16. Juni geplant. Die Botschaft erklärte die Ablehnung damit, dass in der Schweiz angeblich nur der Friedensplan des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verhandelt werde. Dessen Friedensformel aber sei eine Ansammlung an Ultimaten gegenüber Russland und ziehe die Interessen der nationalen Sicherheit unseres Landes nicht in Betracht. Selenskyj hatte unter anderem den vollständigen Abzug der russischen Truppen von ukrainischem Gebiet gefordert – darunter auch von der bereits seit 2014 von Moskau annektierten Krim.

12.04.2024