Sogar in der Schweiz waren Israels Agenten schon aktiv

Die Hisbollah-Miliz macht Israel für die Explosionen im Libanon verantwortlich, was in eine Reihe Mossad-Operationen eingeordnet wird.

Weitere Mossad-Aktionen umfassen den Mord an Mahmud al-Mabhuh 2010 in Dubai sowie den gescheiterten Abhörversuch in der Schweiz 1998.