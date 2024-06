Die deutsche Polizei musste aufgrund einer Eskalation bei einer Geburtstagsfeier ausrücken. (Symbolbild) KEYSTONE

Eine Geburtstagsfeier in Bayern ist am Samstagabend völlig ausgeartet. Es kam zu einer Schlägerei mit Bierkrügen – und ein Mann holte sogar mit der Axt aus.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Deutschland ist eine Geburtstagsfeier ausgeartet.

Es kam zu einer Schlägerei mit Bierkrügen.

Ein Mann holte sogar mit der Axt aus. Mehr anzeigen

In Deutschland ist im bayerischen Landkreis Ansbach eine Geburtstagsfeier in eine wüste Schlägerei ausgeartet. Im Vereinsheim des Dorfes Gebsattel seien in der Nacht zum Sonntag aus noch nicht geklärter Ursache vier Männer in Streit geraten, teilte die Polizei Mittelfranken mit.

Ein 37-Jähriger habe dabei zunächst einem 28-Jährigen mit einem Masskrug auf den Kopf geschlagen.

Dann verliess er das Vereinsheim – und kehrte mit einer Axt zurück. Damit schlug er erneut auf den 28-Jährigen ein, ebenso auf einen 21-Jährigen, der dem Opfer zur Hilfe kam. Beide erlitten Verletzungen an Oberkörper und Händen, wie die Polizei weiter mitteilte. Der 28-Jährige musste ins Spital gebracht werden.

Die Polizei nahm den 37-Jährigen vor Ort fest, einen möglichen Mittäter im Alter von 39 Jahren ebenso. Die zuständige Ansbacher Kriminalpolizei ermittelt wegen Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

SDA