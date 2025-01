Der Brand im Skiresort fordert mindestens 10 Tote. X / mrughah

In einem Skiresort in der Türkei kamen zehn Menschen bei einem Brand ums Leben, darunter zwei, die in Panik aus dem Gebäude sprangen.

Sven Ziegler

Ein Feuer in einem Hotel im türkischen Skigebiet Kartalkaya hat am Dienstag mindestens zehn Menschen das Leben gekostet. Der Brand brach in den frühen Morgenstunden im Restaurant des Hotels aus, wie der Innenminister Ali Yerlikaya mitteilte. Insgesamt 32 Personen wurden mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

Das Unglück ereignete sich in der Provinz Bolu, als das Feuer das Dach und die oberen Stockwerke des Hotels erfasste. Zwei der Opfer verloren ihr Leben, nachdem sie in Panik aus dem Gebäude gesprungen waren, berichtete der Gouverneur Abdulaziz Aydin der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 234 Gäste im Hotel.

Die Szenen wurden im Fernsehen übertragen, wo zu sehen war, wie die Flammen das Gebäude verschlangen. Die Rettungskräfte reagierten schnell: 30 Feuerwehrautos und 28 Ambulanzen wurden zur Unglücksstelle entsandt, um die Situation unter Kontrolle zu bringen und die Verletzten zu versorgen.