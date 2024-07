Joe Bidens Stolper-Parade: Seine denkwürdigsten Fehltritte Ob zur Air Force One, bei der Militär-Zeremonie oder auf der Velotour. Joe Bidens Fehltritte gingen um die Welt. blue News hat die besten gesammelt. 22.07.2024

In den vergangenen Jahren hat Joe Biden mit zahlreichen Versprechern und Stürzen auf sich aufmerksam gemacht. blue News hat die Wichtigsten gesammelt.

Joe Biden zieht sich aus dem Wahlkampf zurück.

Biden geriet in den vergangenen Jahren aufgrund von Stürzen und Versprechern immer wieder in den Fokus.

Am Sonntagabend hat sich Joe Biden aus dem Rennen für die kommenden Wahlen genommen. Der eigentlich bereits als sicher geltende Kandidat der Demokraten hat sich nach massiver Kritik aus dem Wahlkampf verabschiedet.

Biden geriet in den vergangenen Jahren aufgrund von Stürzen und Versprechern immer wieder in den Fokus. Im Internet machten Videos von seinen Stürzen die Runde. blue News hat die wichtigsten davon im obigen Video gesammelt.

Putin und Selenskyi verwechselt

#JoeBiden | Biden confundió a Zelensky con Putin y crecen las dudas sobre su candidatura.



El presidente de Estados Unidos cometió ese error en la cumbre de la OTAN. Las encuestas que dan arriba a Kamala. [Más: https://t.co/yqBGn5zJ2l] pic.twitter.com/6eH0g32uSj — La Política Online | Argentina (@LPOArg) July 12, 2024

Daneben geriet Biden aber auch aus anderen Gründen immer wieder in den Fokus. So verwechselte er öfters Personen, stellte etwa erst kürzlich den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskyi als Wladimir Putin vor.

«God save the Queen» sorgt für Verwirrung

Biden gibt mit Schlusssatz Rätsel auf «God save the Queen, man», sagte der US-Präsident zum Ende einer Rede in Connecticut. Auch die spätere Erklärung einer Sprecherin des Weissen Hauses dürfte kaum für Klarheit gesorgt haben. 17.06.2023

Im Juni 2023 sorgte Biden für Verwirrung, als er eine Rede mit «God Save The Queen, Man» beendete. «God save the Queen» («Gott schütze die Königin») wurde in den vergangenen Jahrzehnten mit Elizabeth II. assoziiert, der im September 2022 gestorbenen britischen Königin.

Plötzliche Entfernung am G7-Gipfel

0:31 Biden läuft bei G7-Gipfel plötzlich davon In Italien läuft derzeit der G7-Gipfel. Der Auftritt von US-Präsident Joe Biden gibt dabei zu reden. Er entfernt sich plötzlich von der Gruppe.

Auch ein Video vom G7-Gipfel im Juni erregte Aufsehen. Biden lief dort bei einem Auftritt der Staats- und Regierungschefs plötzlich davon. Wohin Biden will, ist unklar. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni drängt sich schliesslich an der Gruppe vorbei, läuft zu Biden und holt ihn zur Gruppe zurück.