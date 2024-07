So entschloss Biden sich zum Rückzug – das grosse Protokoll

US-Präsident Joe Biden zieht sich aus dem Rennen um die Präsidentschaft zurück. (Archivbild) Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

Seit dem Debakel bei der Debatte vor drei Wochen war Joe Biden schwer angeschlagen. Nun folgt sein Rückzug. blue News protokolliert die Tage dazwischen.

Um 19.47 Uhr Schweizer Zeit liess Joe Biden die Bombe platzen. «Obwohl es meine Absicht war, erneut zu kandidieren, glaube ich, dass es im besten Interesse meiner Partei und des Landes ist, wenn ich mich aus dem Rennen zurückziehe und mich für die restliche Amtszeit komplett auf meine Aufgaben als Präsident fokussiere», schrieb er auf X.

Bidens Rückzug war erwartet worden. In den vergangenen Wochen hat die Kritik an ihm stetig zugenommen, nach dem Debatten-Debakel im Juni zweifelten viele an seiner Fähigkeit, das Land noch einmal vier Jahre regieren zu können.

blue News zeigt, wie es zum grossen Rückzug kam.

Das Debatten-Debakel

Ende Juni tritt Joe Biden gegen Donald Trump zum grossen TV-Duell an. Der 81-Jährige will Boden gut machen, liegt in den Umfragen damals hinter Trump. Biden macht zwar auf sich aufmerksam – aber nicht so wie geplant.

Biden verliert bei seinen Aussagen den Faden. Er sagt Sachen wie «Wir haben die Gesundheitsversorgung geschlagen». Er verwechselt Billionen mit Milliarden und Jahrhunderte mit Jahrzehnten, auch wenn er sich nachträglich noch korrigiert. Er spricht leise und nuschelt mitunter. «Ich weiss gar nicht, wovon er redet», kanzelt Trump ihn einmal ab.

Biden selbst will den Grund für seinen verpatzten Auftritt im TV-Duell ausgemacht haben: Müdigkeit. Der 81-Jährige begründete seinen schwachen Auftritt mit Erschöpfung nach einer Reihe anstrengender Auslandsreisen.

Doch diese Begründung nützt nichts. Die Kritik wächst. Bidens Alter steht mehr denn je im Zentrum.

25 Tage und ein Attentat

Trump reckt blutverschmiert die Faust – ein Wendepunkt? Gene J. Puskar/AP/dpa

Drei Wochen lang bestand Biden darauf, dass er dennoch gegen Trump antreten wolle. Verschiedene Medien, darunter CNN, die nahe am Präsidenten waren, berichteten immer mehr von Isolation. Biden habe sich vermehrt nur noch mit Leuten umgeben, die sein Rennen um die nächste Präsidentschaft unterstützen.

Hinzu kommt eine dramatische Wendung am vergangenen Wochenende. Donald Trump wird bei einer Wahlkampfveranstaltung angeschossen. Das missglückte Attentat, das Bild eines blutverschmierten Trumps, der die Faust zum Sieg ballt, prägt fortan die Berichterstattung. Bidens Team, berichtet CNN, habe gemerkt, dass dieses Bild Trump noch stärker erscheinen lasse und womöglich die Präsidentschaftswahlen entscheiden könnte.

Am Mittwoch gab Bidens Team dann bekannt, dass der 81-Jährige an Corona erkrankt sei und sich in seinem Heimatstaat Delaware isoliere und erhole. Eine weitere Isolation, welche die Kritik an Biden nur noch lauter werden liess.

Nach aussen hin gab sich Bidens Team stets zuversichtlich. «Ja, er wird kandidieren und seinen Wahlkampf am Montag fortsetzen», sagte seine Sprecherin noch am Freitag vor den Medien. Biden selbst dürfte da bereits geahnt haben, dass das Rennen vorbei ist.

48 Stunden bis zum Aus

Biden zog sich nach einer Corona-Infektion zurück. Jacquelyn Martin/AP

Am Samstagnachmittag rief Biden von seinem Rückzugsort seinen engen Berater Steve Ricchetti an. «Steve, ich brauche dich und Mike in meinem Haus», sagte er laut der «New York Times». Mit Mike meinte er Mike Donilon, seinen Chefstrategen und langjährigen Redenschreiber.

An diesem Nachmittag gab Biden seinen beiden Weggefährten bekannt, was er einen Tag später öffentlich verkünden würde: Er würde sich zurückziehen. Stundenlang hätten sie zu dritt an der Ankündigung gearbeitet, bis tief in die Nacht.

Nur ein kleiner Kreis von Freunden und langjährigen Beratern habe zu diesem Zeitpunkt schon vom Rückzug gewusst, schreibt die «Times». Am Abend hätten erste Leute gespürt, dass sich etwas tue.

Doch nach aussen drang nichts. Eine hochrangige Demokraten-Gruppe traf sich am Samstagmittag zur Telefonkonferenz, besprach die kommenden Schritte im Wahlkampf. Bidens möglicher Rückzug sei zwar ein Thema gewesen, sagen Leute, die dabei waren. Doch primär sei es um Haustürwerbung und Werbung in den sozialen Medien gegangen.

Tag X: Viel Verwirrung und dann die Bombe

US-Präsident Joe Biden gibt sich geschlagen und zieht sich auf Druck seiner Parteikollegen aus dem Wahlkampf zurück. Susan Walsh/AP

Ausser den drei direkt Involvierten hielt Biden seine Mitteilung bis zuletzt zurück. In der CBS-Sendung «Face The Nation» betonte Cedric Richmond, ein enger Freund Bidens, dass dieser kommende Woche in den Wahlkampf zurückkehren wolle. «Ich möchte ganz klar sagen, er hat eine Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung besteht darin, die Nominierung anzunehmen, sich zur Wiederwahl zu stellen und die Wiederwahl zu gewinnen.»

Erst nach diesem Auftritt informierte Biden erste Vertraute über den Entscheid – allen voran seine Vizepräsidentin Kamala Harris. Harris selbst erfuhr laut engen Mitarbeitern erst am Sonntagmittag vom Rückzug Bidens.

Seine engen Mitarbeiter habe Biden eine Minute vor der öffentlichen Verkündung informiert. Er habe ihnen für die Arbeit in den vergangenen Jahren gedankt und ihnen gesagt: «Wir haben noch einiges an Arbeit vor uns – lasst es uns angehen.»

Eine Minute später, um 13.47 Uhr Ortszeit, kündigte Biden das Ende seiner Kandidatur auf X an. Es sei ein bewusster Entscheid gewesen, nicht vor die Kameras zu treten, heisst es aus seinem Team. Biden will das noch diese Woche nachholen.