Der Jugendliche musste aus einer solchen Paketstation befreit werden. (Symbolbild) KEYSTONE

In Dortmund muss die Feuerwehr vergangene Nacht zu einem speziellen Einsatz ausrücken. Ein Jugendlicher war im Ablagefach einer Packstation eingeschlossen.

Ein Jugendlicher ist in Deutschland in eine ungewöhnliche Zwangslage geraten.

Er war im Ablagefach einer Packstation eingeschlossen.

Feuerwehrleute öffneten das Paketfach mit einem speziellen Akku-Rettungsgerät. Mehr anzeigen

Die Feuerwehr in Dortmund (D) hat einen Jugendlichen aus einer ungewöhnlichen Zwangslage befreien müssen. Der junge Mann war im Ablagefach der Packstation eines Versandunternehmens eingeschlossen, wie die Feuerwehr in der Nacht zu Samstag mitteilte. Er habe sich selbst nicht befreien können. «Der Jugendliche war glücklicherweise wohlauf und hatte etwas zu trinken dabei», hiess es in einer Pressemitteilung.

Feuerwehrleute öffneten das Paketfach mit einem speziellen Akku-Rettungsgerät, wie es weiter hiess. Der Einsatz habe nur wenige Minuten gedauert. Die Hintergründe gaben auch der Feuerwehr Rätsel auf. «Ob der Jugendliche sich verstecken oder sich selbst versenden wollte, ist unklar», erklärte sie.