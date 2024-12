Rebellen zeigen Assads gestürmtes Anwesen In Aleppo sollen Rebellen den Palast von Baschar al-Assad gestürmt haben. Aufnahmen zeigen das Innenleben der Residenz. 02.12.2024

In Aleppo sollen Rebellen den Palast von Baschar al-Assad gestürmt haben. Aufnahmen zeigen das Innenleben der Residenz.



Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Videoaufnahmen zeigen das Innenleben des Palasts von Baschar al-Assad.

Diese sollen nach der Eroberung von Aleppo entstanden sein.

Russland steht nach Worten von Kremlsprecher Dmitri Peskow indes unverändert zu Machthaber al-Assad. Mehr anzeigen

In den sozialen Medien sind nach der Eroberung der syrischen Grossstadt Aleppo durch Rebellentruppen Videos aufgetaucht, die die Einnahme einer Villa von Baschar al-Assad zeigen.

Die Rebellengruppen veröffentlichen die Innenaufnahmen des Palasts. Zu sehen sind die Schlafzimmer und prunkvoll eingerichtete Räume. Wo genau sich Assad derzeit aufhält, ist unklar. Laut Berichten soll er sich in Russland befinden, diese Angaben wurden bislang aber nicht bestätigt.

Russland steht nach Worten von Kremlsprecher Dmitri Peskow indes unverändert zu Machthaber al-Assad. «Natürlich unterstützen wir weiterhin Baschar al-Assad», sagte Peskow in Moskau russischen Agenturangaben zufolge.

Kampfflugzeuge im Einsatz

«Entsprechend setzen wir unsere Kontakte fort, analysieren die Situation.» In Syrien hatten islamistische Rebellen in den vergangenen Tagen bei einer überraschenden Offensive die zweitgrösste Stadt Aleppo und andere Gebiete im Nordwesten des Bürgerkriegslandes unter ihre Kontrolle gebracht.

Russland richte seine Haltung daran aus, was notwendig sei, um die Lage zu stabilisieren, sagte Peskow. Details nannte er nicht.

Erstmals seit 2016 flogen russische Kampfflugzeuge am Sonntag und in der Nacht auf Montag wieder Angriffe auf Aleppo. Das Eingreifen Russlands in den Bürgerkrieg hatte ab 2015 die wankende Macht Assads stabilisiert.

Allerdings sind die russischen Kräfte in Syrien wegen ihres Angriffskriegs gegen die Ukraine nicht mehr so stark wie damals. Moskau wurde von der Offensive überrascht; deshalb wurde nach inoffiziellen Berichten russischer Militärblogger der kommandierende General in Syrien, Sergej Kissel, abgelöst.

