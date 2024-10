Starker Zusammenhalt: Neuer Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Kiew

Kiew, 03.10.2024: ZWEI TAGE NACH AMTSANTRITT Der neue Nato-Generalsekretär Mark Rutte besucht die Ukraine und dessen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew RUTTE BEI EINER PK: Das Land müsse weiter in seinem Kampf gegen Russland unterstützt werden, weil «ihre Sicherheit für unsere Sicherheit wichtig ist» Gemeinsam habe man die Bereiche erörtert, in denen die Ukraine weitere Unterstützung benötige Rutte betont zudem, dass die Ukraine der Nato näher sei als je zuvor NATO-BEITRITT? Selenskyj unterstreicht, dass das wichtigste Ziel der Ukraine sei, ein vollwertiges Mitglied der Allianz zu werden

04.10.2024