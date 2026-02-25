Bill Gates gesteht Affären und entschuldigt sich für Epstein-Kontakte

Der ehemalige CEO und Mitbegründer von Microsoft Bill Gates. sda

Bill Gates hat vor Mitarbeitenden seiner Stiftung Fehler eingestanden und um Entschuldigung gebeten. Laut dem «The Wall Street Journal» räumte er Kontakte zu Jeffrey Epstein sowie zwei Affären während seiner Ehe ein – betonte jedoch, nichts Illegales getan zu haben.

Redaktion blue News Petar Marjanović

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Microsoft-Mitgründer Bill Gates hat sich laut dem «The Wall Street Journal» bei Mitarbeitenden seiner Stiftung für seine Kontakte zu Jeffrey Epstein entschuldigt und von einem «riesigen Fehler» gesprochen.

In einer internen Veranstaltung räumte er zudem zwei Affären mit russischen Frauen während seiner Ehe mit Melinda French Gates ein, betonte aber, er habe nichts Illegales getan.

Bereits 2023 berichtete die Zeitung, Epstein habe von einer der Affären gewusst und dieses Wissen genutzt, um Druck auf Gates auszuüben. Mehr anzeigen

Der Microsoft-Mitgründer Bill Gates (70) hat bei einer internen Veranstaltung seiner Stiftung Fehler eingeräumt. Wie das «The Wall Street Journal» berichtet, liegt der Zeitung eine Aufnahme des Treffens der Gates Foundation vor. Darin entschuldigte sich Gates bei den Mitarbeitenden für seine Kontakte zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.

Es sei «ein riesiger Fehler» gewesen, Zeit mit Epstein zu verbringen, sagte Gates laut dem Bericht. Er habe nichts Illegales getan und auch nichts Illegales gesehen. Zugleich bat er um Entschuldigung bei allen, die wegen ihm in die Angelegenheit hineingezogen worden seien. Die Verbindung zu Epstein habe dem Ruf der Stiftung geschadet.

Bill Gates: Russinnen haben nichts mit Epstein-Opfern zu tun

Gemäss «Wall Street Journal» räumte Gates zudem ein, während seiner Ehe mit Melinda French Gates zwei Affären mit russischen Frauen gehabt zu haben. Eine Frau sei eine russische Bridge-Spielerin gewesen, die er bei Bridge-Veranstaltungen kennengelernt habe. Die andere sei eine russische Kernphysikerin gewesen, die er durch geschäftliche Kontakte getroffen habe. Beide Frauen hätten nichts mit Epsteins Opfern zu tun gehabt.

Bereits 2023 berichtete das «Wall Street Journal», Epstein habe von einer der Affären gewusst und dieses Wissen genutzt, um Druck auf Gates auszuüben. Demnach lernte Gates die Bridge-Spielerin um 2010 kennen, als sie in ihren Zwanzigern war. Epstein traf sie 2013 und bezahlte später eine Ausbildung an einer Programmierschule. 2017 forderte er Gates per E-Mail auf, die Kosten zu erstatten.

Laut «Wall Street Journal» wusste auch Gates’ damaliger Berater Boris Nikolic von den Affären. Er habe Epstein davon erzählt. Wann die Beziehungen genau begannen und endeten, sagte Gates an der Veranstaltung nicht.