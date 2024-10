Ukraine: Nordkoreanische Soldaten verstärken russische Armee

Kiew, 14.01.2024: Nordkoreanische Soldaten in den Reihen der russischen Besatzungstruppen – Laut der ukrainischen Staatsführung existiert eine gestärkte Allianz zwischen Moskau und dem Regime von Machthaber Kim Jong Un in Pjöngjang. «Es geht jetzt nicht mehr nur um Waffenlieferungen, sondern um die Eingliederung von Nordkoreanern in die Besatzungstruppen», erklärt Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Selenskyj nutzt diese Entwicklung, um weiter mit Nachdruck Forderungen an den Westen zu stellen. Er will den Druck auf Moskau so weit zu erhöhen, dass es ihm nicht mehr standhalten könne. Es geht darum, einen grösseren Krieg zu verhindern.

15.10.2024