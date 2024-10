US-Präsident Biden und Vize Harris besuchen Katastrophengebiete

STORY: US-Präsident Joe Biden: «Ich muss den hier Anwesenden nicht sagen, dass der Hurrikan «Helene» ein Sturm historischen Ausmasses war. Die Schäden werden noch erfasst und viele Menschen vermisst. Ich bin hier, um zu sagen, dass die USA Ihnen den Rücken stärken wird. Die Nation hält Ihnen den Rücken frei. Wir werden nicht eher gehen, bis Sie wieder vollständig auf den Beinen sind.» So sprach der US-Präsident Joe Biden am Mittwoch in North Carolina. Er war in den Westen des US-Bundesstaates gereist, um sich vor Ort ein Bild von der Lage zu machen. Ebenso war auch die US-Vizepräsidentin Kamala Harris ins Katastrophengebiet gekommen. Harris besuchte den Bundesstaat Georgia und dankte den Rettungskräften, die mitunter trotz eigener Verluste versucht hatten, andere Menschen zu retten. Bis zu 1.000 Soldaten sollen nun helfen, Lebensmittel, Wasser und andere Güter zu verteilen. Insgesamt hat es durch «Helene» in sechs US-Bundesstaaten Verwüstungen gegeben. Mehr als eine Million Haushalte haben keinen Strom, vielfach gibt es kein fliessendes Wasser und keinen Mobilfunk-Empfang. Laut US-Medien sind mindestens 189 Menschen ums Leben gekommen. Allerdings werden Hunderte Personen weiterhin vermisst.

04.10.2024