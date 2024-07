Mutter und Sohn ertrinken bei Badeausflug im Gardasee

Die Leichen wurden in rund 18 Metern Tiefe entdeckt. Riva del Garda

Im Gardasee sind die Leichname einer Mutter und ihres Sohnes aufgefunden worden. Sie waren von einem Badeausflug nicht zurückgekehrt und vermisst gemeldet worden.

Eine Mutter und ihr Sohn sind im Gardasee ertrunken. Die Leichen von Hanna S. (57) und ihrem Sohn Oleksiy (19) wurden gefunden, nachdem sie nach einem Badeausflug vermisst gemeldet wurden. Der Partner der Frau hatte Alarm geschlagen, als die beiden nicht nach Hause zurückkehrten.

Ihre Körper wurden in 18 Metern Tiefe entdeckt, berichten italienische Medien. An der Suchaktion beteiligten sich Polizei, Feuerwehr, Küstenwache und Taucher. Die Suche konzentrierte sich auf den Bereich zwischen Lido und der Spiaggia Sabbioni und begann am Dienstag.

Hanna und Oleksiy waren vor dem russischen Angriffskrieg aus der Ukraine nach Italien geflohen.

Jährlich 400 Fälle in Italien

Ebenfalls tragisch war der Fall eines siebenjährigen Mädchens, das in einem Biopark in Caraglio vermisst und später tot aufgefunden wurde. Diese Todesfälle sind Teil einer Serie von 19 Ertrinkungsfällen in italienischen Gewässern seit Anfang Juni.

Die Gesellschaft für Umweltmedizin (Sima) fordert bei «Il Messagero» verstärkte Präventionsmassnahmen und Kontrollen. Jährlich ertrinken in Italien rund 400 Menschen.