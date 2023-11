Ihr wird vierfacher Mord vorgeworfen: Rebecca Auborn aus Columbus, Ohio. Keystone

Der US-Amerikanerin Rebecca Auborn wird vierfacher Mord vorgeworfen. Die Prostituierte soll Freiern eine tödliche Dosis Drogen untergejubelt haben, um sie ungestört ausrauben zu können.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rebecca Auborn ist im US-Bundesstaat Ohio wegen vierfachen Mordes angeklagt.

Der 33-jährigen Prostituierten wird vorgeworfen, mehrere Freier ohne deren Wissen unter Drogen gesetzt und im Anschluss ausgeraubt zu haben.

Die Staatsanwaltschaft vermutet noch mehr Opfer. Mehr anzeigen

In den USA sorgt derzeit der Fall einer mutmasslichen Serienmörderin für Schlagzeilen. Rebecca Auborn wird vorgeworfen, in Columbus, Ohio, mindestens vier Männer getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft vermutet gar noch mehr Opfer, wie mehrere US-Medien berichten.

Auborns Modus Operandi soll laut Anklage wie folgt funktioniert haben: Die 33-jährige Prostituierte habe zwischen Dezember 2022 und Juni 2023 mehrere Freier in Hotelzimmern ohne deren Wissen unter Drogen gesetzt und ausgeraubt. In mindestens vier Fällen sei die Dosis tödlich gewesen.

Angeklagte plädiert auf nicht schuldig

Bei der ersten Anhörung am Montag hat Auborn auf nicht schuldig plädiert. Zumindest in einem Fall hat sie aber zugegeben, einem Mann Fentanyl in seine Crack-Pfeife gemischt zu haben. Sie habe damals gewusst, dass der Mann an einer Überdosis litt, beraubte ihn aber trotzdem seines Autos und seiner Kreditkarte.

Fentanyl ist ein synthetisches Opioid, das etwa hundertmal stärker als Morphin ist. In der Drogenszene wird es als Ersatz für Heroin missbraucht und ist entsprechend gefährlich.

Rebecca Auborn plädierte bei der ersten Anhörung am Montag, 30. Oktober, in einem Gerichtssaal in Columbus auf nicht schuldig. Keystone

Überführt wurde Auborn nur, weil ein Mann eine Überdosis überlebte. Die Ermittler gehen laut mehreren amerikanischen Medien davon aus, dass die 33-Jährige in noch mehr Fälle verwickelt ist. Verwandte Fälle von ausgeraubten Drogentoten werden nun entsprechend überprüft.

Prostitution in Ohio illegal

Zudem wird weiteren potenziellen Opfern, die ein Treffen mit der Prostituierten überlebt haben, Straffreiheit garantiert. In Ohio ist der Kauf von sexuellen Dienstleistungen illegal.

Die Anklage gegen Auborn umfasst insgesamt 28 Vorwürfe. Nach den Anhörungen diese Woche ist noch nicht bekannt, wann die offizielle Verhandlung beginnt.

Generalstaatsanwalt Dave Yost hat sich derweil in einer Medienmitteilung mit einem Ratschlag an die Männer gewandt: «Kaufen Sie keinen Sex in Ohio – es ruiniert Leben und könnte Sie Ihres kosten.»