Der Tod eines Schweizers in Jakarta wirft Fragen auf: In einer kleinen Pension fand der Vermieter die Leiche eines 34-Jährigen aus dem Kanton Schwyz. Die Todesursache ist unklar.

Ein tragischer Fund in Jakarta: Am Freitag entdeckte der Vermieter einer Pension in der indonesischen Hauptstadt die Leiche eines Schweizers, wie der «Blick» berichtet. Wie lokale Medien berichten, handelt es sich um den 34-Jährigen aus dem Kanton Schwyz. Der Fundort – eine kleine Wohnung im zweiten Stock – sorgte für Entsetzen.

Nachbarn hatten den Vermieter alarmiert, nachdem sie einen ungewöhnlichen Geruch bemerkt hatten. Als der Vermieter die Türe öffnete, fand er den Schweizer tot in der Wohnung vor. Der Schock sass tief: Blut soll aus Nase und Mund des Schweizers geflossen sein. Der Vermieter schilderte, er habe zunächst versucht, den Mann aufzuwecken, erkannte jedoch schnell, dass jede Hilfe zu spät kam. «Dann bekam ich Angst», so der Vermieter.

Todesursache noch unklar

Die Todesumstände bleiben vorerst ungeklärt. Laut dem Vermieter fanden sich am Fundort keine Anzeichen von Drogen oder Medikamenten – nur Kleidung stapelte sich in der Wohnung. Eine Autopsie soll nun Licht in die Todesursache bringen.

Der Verstorbene lebte offenbar erst wenige Wochen in der Pension und ging in Indonesien keiner Arbeit nach. Die genauen Umstände seines Aufenthalts sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.