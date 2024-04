Videos zeigen: Riesenansturm auf neue Europa-Park-Bahn – schon vor der offiziellen Türöffnung Seit heute Morgen ist die neue Achterbahn «Voltron Nevera» für Gäste im Europa-Park offen. Der Ansturm ist schon am frühen Morgen riesig – vor der eigentlichen Eröffnung. 26.04.2024

Seit heute Morgen ist die neue Achterbahn Voltron Nevera für Gäste im Europa-Park offen. Der Ansturm ist schon am frühen Morgen riesig – vor der eigentlichen Eröffnung.

Der Ansturm auf die neue Attraktion ist riesig, wie Videos in den Sozialen Netzwerken zeigen.

Europa-Park-Chef rührte schon im März kräftig die Werbetrommel für seine neue Attraktion. «Es wird die beste Achterbahn der Welt», sagte Michael Mack anlässlich der Saisoneröffnung über die neue Achterbahn «Voltron Nevera». Seine Worte verfehlten ihr Ziel nicht.

Heute Morgen öffnete der Vergnügungspark in Rust erstmals für alle Gäste die Türen. Und der Ansturm war riesig. Auf Videos in den sozialen Medien ist zu sehen, wie Dutzende Leute in den Park stürmen, kaum öffnen sich die Türen. Andere Videos zeigen bereits eine riesige Menschenmasse, die sich im Europapark aufhält. Und das vor der offiziellen Türöffnung um 9 Uhr.

Um 11 Uhr betrug die Wartezeit vor der neuen Bahn drei Stunden, wie Besuchende in den sozialen Medien berichten.

«Bereiche wurden verständlicherweise nun mit freundlichen Hinweisen geräumt. Das wäre auch zu heftig geworden mit den vielen Menschen» sagt ein Besucher in seiner Instagram Story.

Zug blieb bei Testfahrt mitten auf der Strecke stecken

Eigentlich hätte die Bahn bereits gestern für die Jahreskartenbesitzer geöffnet werden sollen, allerdings blieb bei der Testfahrt am Morgen ein Zug mitten auf der Bahn stecken. Die Bahn konnte in der Nacht mit einem Kran wieder freigeräumt werden.

Auch wenn es im Europa-Park ein tägliches Besucherlimit gibt, wird erwartet, dass die Wartezeiten für die neue Attraktion in den ersten Monaten sehr hoch sein werden. Die Kapazität der Bahn liegt bei 1600 Fahrgästen pro Stunde.

In den vergangenen Monaten wurde im Europa-Park mit Hochdruck gearbeitet. Über 1000 Bauarbeiter waren auf insgesamt 41 Baustellen unterwegs. Das Hauptaugenmerk galt dabei natürlich dem Themenbereich Kroatien rund um den neuen Coaster «Voltron Nevera». Die Achterbahn soll das neue Highlight im Europa-Park werden.

So wild ist die neue Achterbahn

Medienvertreter*Innen konnten die Bahn bereits am Donnerstag testen. Wie es blue News dabei ergangen ist, siehst du im Video. Spoiler: Es war ziemlich wild.