Das Landgericht Düsseldorf hat einen Schweizer zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Rolf Vennenbernd/dpa

Ein Schweizer hat in Deutschland ein Mädchen (13) missbraucht. Jetzt muss er fünf Jahre ins Gefängnis.

Das Landgericht Düsseldorf hat einen 32-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs an einer 13-Jährigen in einem Hotel verurteilt.

Der Schweizer muss jetzt fünf Jahre ins Gefängnis.

Das Landgericht Düsseldorf hat einen 32-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs an einer 13-Jährigen in einem Hotel zu fünf Jahren Haft verurteilt. Schuldig gesprochen wurde er zudem wegen des Besitzes und der Herstellung von Kinderpornografie, wie eine Gerichtssprecherin am Donnerstag mitteilte.

Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Schweizer die 13-Jährige im April auf Instagram kennen gelernt hatte.

Mit ihr tauschte er sexualisierte Nachrichten aus, wobei auch Bilder und Videos verschickt wurden. Auf diesen zeigte sich die 13-Jährige in sexualbetonter Weise für den 32-Jährigen und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Insgesamt verschickte sie mehr als 400 Bilder und Videos an ihn.

Im Mai trafen sich beide schliesslich in einem Hotel in Düsseldorf. Gegen ihren Willen hatte der Mann dabei Sex mit ihr und nahm ein Bild von der 13-Jährigen auf. Der Prozess gegen den Mann begann am Montag. Laut der Gerichtssprecherin gestand er die Vorwürfe. Das Urteil gegen ihn wurde am zweiten Prozesstag verkündet.

Mit Material der Nachrichtenagentur AFP.