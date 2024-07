Der Vorfall ereignete sich in Rimini. sda

Zwei Saisonarbeiter sollen in Rimini eine Schweizerin vergewaltigt haben. Sie sitzen in Untersuchungshaft.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei Saisonarbeiter sollen eine Schweizerin vergewaltigt haben.

Der Vorfall habe sich auf Rimini ereignet.

Die beiden mutmasslichen Täter befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Mehr anzeigen

Zwei Saisonarbeiter wurden von den Carabinieri in Rimini mit dem schweren Vorwurf der Vergewaltigung einer Schweizer Touristin verhaftet. Die Beschuldigten sind ein 59-jähriger ägyptischer Pizzabäcker und ein 48-jähriger Kellner aus der Provinz Frosinone. Sie befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.

Das Alter der Frau, die als Opfer identifiziert wurde, wurde nicht bekannt gegeben, jedoch bezeichnen italienische Medien sie als «junge Frau».

Der Vorfall ereignete sich am 15. Juli. An diesem Tag wurde die Touristin verwirrt und auf dem Boden liegend auf einem Trottoir gefunden. Italienische Medien berichten, dass die beiden Männer sie in ein Hotelzimmer brachten.

Mit ihrem Freund in den Ferien

Dort zogen sie ihr die Kleidung aus und stellten sie unter die Dusche, bevor sie laut Ermittlungen der Carabinieri sexuell missbraucht wurde. Erst danach hätten die Männer den Notarzt gerufen.

Die junge Frau war zusammen mit ihrem Freund an die Riviera gereist, um dort Urlaub zu machen. Aufgrund des Einflusses von Drogen, Medikamenten und Alkohol konnte sie sich jedoch nicht an die Ereignisse erinnern. Im Krankenhaus wurden die notwendigen klinischen Tests durchgeführt, um den Vorfall weiter zu untersuchen.