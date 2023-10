Selenskyj mahnt Einheit der Europäer an

STORY: Er wird beim Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in der spanischen Stadt Granada eine wichtige Rolle spielen: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist gekommen, um für weitere Unterstützung für sein Land im Krieg gegen Russland zu werben. Es ist das dritte Treffen in diesem Format, zu dem neben den 27 EU-Staaten auch andere europäische Länder wie Grossbritannien, die Ukraine oder die Türkei gehören. «Die grösste Herausforderung für uns ist es, die Einheit in Europa zu bewahren. Und ich spreche nicht nur von den EU-Ländern, sondern von ganz Europa. Ich denke, dass die grösste Herausforderung darin besteht, dass Russland mit Desinformationen, Fälschungen und anderen Dingen angreifen wird. Das ist die erste Sache. Zweitens ist es für die Ukraine so wichtig, einen Schutzschild für den Winter zu haben. Denn im Winter werden wir viele Angriffe durch verschiedene Arten von russischen Raketen, einschliesslich iranischer Drohnen haben.» Es wird erwartet, dass die in der spanischen Stadt versammelten europäischen Staats- und Regierungschefs Selenskyj ihre langfristige Unterstützung zusichern werden. Allerdings werden die Beratungen hierzu von einigen Dingen überschattet. In den USA sind Finanzhilfen für die Ukraine wegen des internen Haushaltsstreits in der Schwebe. In der EU blockiert das russlandfreundliche Ungarn Hilfen für die Ukraine. Zudem könnte es nach der Wahl in der Slowakei dazu kommen, dass Sieger Robert Fico einen ähnlichen Kurs einschlägt wie Viktor Orbán in Ungarn. Auf dem offiziellen Programm des Gipfels stehen ausserdem Beratungen zu Energie- und Umweltthemen sowie zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz.

06.10.2023