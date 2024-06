Pornodarstellerin Daniels: Trump sollte Boxsack in Frauenhaus sein

New York, 02.06.2024: Ohne Pornodarstellerin Stormy Daniels hätte es den Trump-Prozess nicht gegeben. Nach dem historischen Schuldspruch gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wegen der Verschleierung von Schweigegeld-Zahlungen an Daniels meldet sich diese zu Wort. Die 45-Jährige sagt dem «Sunday Mirror»: «Ich denke, er (Trump) sollte zu einer Gefängnisstrafe und einiger gemeinnütziger Arbeit für die weniger Glücklichen verurteilt werden oder ein freiwilliger Boxsack in einem Frauenhaus sein.» «Verhaftet ihn jetzt.» Sie warnt zudem vor Trumps erneuter Kandidatur: «Er ist völlig realitätsfremd.» Trump war von den Geschworenen in dem Prozess in allen 34 Anklagepunkten wegen illegaler Wahlkampf-Finanzierung für schuldig gesprochen worden. Sein Anwalt kündigte an, Berufung gegen das Urteil einzulegen. Das Strafmass soll am 11. Juli verkündet werden.

04.06.2024