Trump kündigt 30-Prozent-Zoll auf EU-Importe an

Trumps Zollpolitik lähmt Anleger in Europa

STORY: Das Hin und Her im Zollstreit mit den USA hat die Kauflaune der Anleger in Europa zuletzt gedämpft. Nach einem schwungvollen Wochenstart legte der Dax am Dienstag um 0,3 Prozent zu auf zunächst 24.135 Punkte. Der EURO STOXX 50 lag weitgehend stabil bei 5.340 Zählern. US-Präsident Trump hatte zum Wochenanfang Briefe an 14 Länder verschickt, um deutlich höhere Zölle ab August anzukündigen, auch an wichtige Zulieferer wie Japan und Südkorea. «Wir haben einen Zollwinter, aber das Tauwetter ist absolut zu spüren. Wir haben die blauen Briefe, die von Donald Trump verschickt worden sind. Ab 1. August sollen dann auch diese hohen Zölle in Kraft treten. Aber: Weil es der 1. August ist, wissen wir alle, diese Zeit soll für Verhandlungen genutzt werden. Und ich bin mir sicher, dass sie genutzt werden wird. Am Ende werden wir sehen: Es gibt zwar Zölle und die tun auch weh, aber sie schmerzen nicht so, wie das, was wir Anfang April gesehen haben.» Auch die EU will weiter verhandeln. Die neuen US-Basiszölle von zehn Prozent sind nach Einschätzung eines hohen EU-Parlamentariers aber wohl nicht mehr wegzudiskutieren. Mit seiner Zollpolitik will Trump erreichen, dass mehr in den USA produziert wird. Das Zollthema habe zwei negative Aspekte, so der Börsenexperte. «Erstens, Zölle an sich, immer schwierig für eine globalisierte Weltwirtschaft. Und das Zweite ist natürlich die Unsicherheit: Was kommt denn jetzt an Zöllen? Aber ich bin der Meinung, dass wir dann am 1. August finale Zölle haben werden. Auch im transatlantischen Handel. Dann hat man Planungssicherheit.» Die Basiszölle müssten dann anders kompensiert werden. «Einen Teil der Zölle wir man dann ins eigene Buch nehmen, über Margenverluste versuchen zu kompensieren und man wird die Preise erhöhen. Aber es ist nicht so dramatisch, dass der Handel unserer Exportwerde einbrechen würde.» Die ursprünglich von Trump gesetzte Frist sollte am 9. Juli ablaufen, am Montag verlängerte er diese bis zum 1. August. Sollten die betroffenen Länder Vorschläge machen, ziehe er auch Veränderungen in Betracht, so Trump. Weitere Entwicklungen also nicht ausgeschlossen.

09.07.2025