Trump macht Wahlkampf bei McDonald's

Trump hält an Falschaussagen über Haustier-Verzehr fest

STORY: Bei einer Townhall-Fragerunde des an lateinamerikanische Zuschauer in den USA gerichteten Senders Univision hat der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump auf seinen Äusserungen über angeblich von Immigranten gegessene Haustiere beharrt. Er habe lediglich gesagt, was berichtet wurde, sagte Trump bei der Wahlkampfveranstaltung in Miami. Sie würden auch andere Dinge essen, die sie nicht essen sollten. Trump bezog sich auf seine Äusserungen, haitianische Einwanderer in Springfield, Ohio, würden Haustiere stehlen oder Wildtiere in Parks essen. Die örtlichen Behörden wiesen dies als falsch zurück. Es gebe keine glaubwürdigen Berichte darüber, dass Haitianer Haustiere essen würden, betonte damals ein Polizeisprecher. Die Stadt hatte nach den falschen Anschuldigungen unter anderem Bombendrohungen erhalten. Der Ex-Präsident kündigte zudem für den Fall seiner Wahl Massenabschiebungen von Haitianern an. Auf die Frage eines Farmarbeiters nach den Auswirkungen auf die Landwirtschaft wich Trump aus und behauptete, Afroamerikaner und Hispanoamerikaner würden wegen der illegalen Einwanderung Arbeitsplätze verlieren. Er wiederholte auch unbelegte Behauptungen, lateinamerikanische Länder würden Psychiatrien und Gefängnisse leeren, um die Menschen in die USA zu schicken. Trumps Auftritt in Miami zielte darauf ab, lateinamerikanische Wähler für die Präsidentschaftswahlen am 5. November zu gewinnen. Umfragen zeigen jedoch, dass seine demokratische Herausforderin Kamala Harris in dieser Wählergruppe derzeit führt.

18.10.2024