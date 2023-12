Tschechiens Ministerpräsident Petr Fiala hat für diesen Samstag eine Staatstrauer ausgerufen, während an der Universität Kerzen für die Opfer entzündet werden. IMAGO/Sipa USA

Nach dem bewaffneten Angriff an der Karls-Universität in Prag hat Tschechiens Regierung für diesen Samstag eine Staatstrauer ausgerufen. Zuvor erschoss ein Student mindestens 14 Menschen. Mindestens 25 weitere wurden verletzt. Der Täter ist tot.

Tschechiens Ministerpräsident Petr Fiala hat für diesen Samstag eine Staatstrauer ausgerufen. Das gab er am Donnerstagabend nach dem Amoklauf eines Studenten an der Universität in Prags bekannt.

Der Schütze tötete in der Philosophischen Fakultät der Universität in der Altstadt Prags nach Behördenangaben mindestens 14 Menschen. Mindestens 25 weitere wurden verletzt. Der Tatverdächtige sei tot, sagte Polizeichef Martin Vondrasek. Es handele sich um einen Studenten. Das Tatmotiv ist noch unklar. Innenminister Vit Rakusan schloss eine Verbindung des Verdächtigen zu extremistischen Gruppen oder Ideologien aus.

Vondrasek zufolge gingen Ermittler davon aus, dass der mutmassliche Täter zunächst seinen Vater in seiner Heimatstadt Hostoun, westlich von Prag, getötet habe und sich das Leben habe nehmen wollen. Er steht zudem im Verdacht, vergangene Woche östlich von Prag einen weiteren Mann und ein zwei Monate altes Mädchen umgebracht zu haben.

dpa